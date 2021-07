Varo näitä viestejä: Firmat ja kuluttajat vaarassa

Kolmea huijausta on syytä varoa juuri nyt. Ne perustuvat lomakauteen ja postiuudistukseen.

Osa sähköpostitse ja tekstiviestitse tulevista huijauksista perustuu ajankohtaisuuteen. Kolmea tällaista on syytä varoa juuri nyt. Kaksi perustuu kesäaikaan ja yritysten lomakauteen, kolmas puolestaan tuoreeseen pakettiuudistukseen.

Liikenne- ja viestintävirasto Trafin Kyberturvallisuuskeskus varoittaa toimitusjohtajahuijauksista, jotka ovat ajankohtaisia lomakauden vuoksi. Niissä yrityksen rahaliikenteestä huolehtiva työntekijä yritetään huijata toimitusjohtajan tai muun johdon nimissä maksamaan valelasku tai tekemään muu siirto yrityksen varoista.

Koska kesäaikana töissä on paljon sijaisia, näihin kohdistetaan paljon huijausyrityksiä. Huijaus voi tulla puhelimitse tai sähköpostitse, ja yleensä rahat tulisi siirtää mahdollisimman nopeasti.

Tähän liittyy läheisesti palkanmaksuhuijaus, jossa yhteydenotto tapahtuu työntekijän nimissä. Siinä pyynnön aiheena on palkanmaksutilin vaihtaminen.

Paras tapa välttää huijaukset on noudattaa tiukasti yrityksen maksuprosesseja. Epävarmoissa tilanteessa pyyntö on syytä varmistaa soittamalla pyynnön esittäjälle.

Tuoreessa pakettihuijauksessa ratsastetaan tullausuudistuksella.

Organisaatioihin kohdistuvien huijausten lisäksi myös kuluttajien kannattaa olla varuillaan. Heinäkuun alussa voimaan tuleen tullausuudistuksen nimissä on nähty huijauksia, ja lisää voi olla tulossa.

Tätä näkyä kaikki EU:n ulkopuolelta toimitettavat ostokset pitää tullata ja niistä pitää maksaa arvonlisävero paketin arvosta ja kuljetuskustannuksista. Nyt myös aiemmin verovapaista alle 22 euron tilauksista on maksettava verot.

Suomessa on jo nähty sähköpostitse tulevia huijauksia, joissa pyydetään lähetyksen arvonlisäveroa maksettavaksi.

Sähköposteissa olevia linkkejä tulee varoa ja ”tullimaksuja” ei tulisi ikinä maksaa tekstiviestitse tulleen linkin kautta.

Huijauksilla on myös tapana kehittyä. On todennäköistä että pakettihuijauksista nähdään vielä kehittyneempiä ja uskottavampia versioita. Monissa tapauksissa huijausviestit ovat jo uskottavampia kuin aito asiakasviestintä.

Viime päivinä on nähty myös runsaasti Android-puhelimiin haittaohjelmia tartuttavia verkkosivuja jakelevia viestejä. Aiemmin näitä on levitetty pääosin pakettihuijausten muodossa, mutta viime viikolla niitä on nähty vastaajaviesti-ilmoituksiksi muotoiltuina.

Verkkosivuilta asentuva FluBot-haittaohjelma varastaa puhelimilta luottokortti- ja kirjautumistietoja ja levittää itseään edelleen tekstiviestein. Kyberturvallisuuskeskus sanoi viime viikolla harkitsevansa keltaisen varoituksen palauttamista voimaan asian vuoksi.