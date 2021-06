Suomalaiset menettäneet 13,5 miljoonaa huijareille – lue poliisin ohjeet

Verkkohuijarit ovat vieneet suomalaisilta tänä vuonna 13,5 miljoonaa euroa, joista lähes 5 miljoonaa pankkihuijauksin.

Poliisi varoittaa verkkopankkitunnuksia kalastelevista valesivustoista. Ne ovat kehittyneet niin aidon näköisiksi, että niitä voi olla nykyisin jopa mahdotonta erottaa aidoista.

Poliisille on tehty tänä vuonna yli 360 rikosilmoitusta pankkien nimissä tehdyistä petoksista, ja rikosten vahinko näissä on lähes 5 miljoonaa euroa. Noin puolet rikoksista on tapahtunut viimeisen kolmen viikon aikana.

Valesivustoille päädytään yleensä pankin nimissä saapuneen teksti- tai sähköpostiviestin kautta tai hakukoneen hakutuloksista.

–Petosten uhreiksi huomattiin ensin joutuvan erityisesti seniori-ikäisiä, mutta tekotavat kehittyvät jatkuvasti ja nyt uhreina on kaiken ikäisiä, rikoskomisario Petteri Laitila keskusrikospoliisista sanoo tiedotteessa.

Verkkopankkiin meneminen hakukoneen kautta on myös vaarallista. Hakemalla pankin nimeä esimerkiksi Googlessa tai Bingissä tuloksissa ei välttämättä saa aitoa sivustoa tuloksiin. Hakukone saattaa tarjota ylimpänä valesivustoa.

Lisätietoa ilmiöstä saat jutun alussa olevasta videosta.

Petoksen uhri luulee kirjautuvansa verkkopankkiin, mutta syöttääkin tunnuksensa rikollisen sivustolle. Tämän jälkeen rikollinen kirjautuu tunnuksilla uhrin verkkopankkiin. Uhri saa pankiltaan kirjautumiseen liittyvän vahvistuspyynnön, mutta vahvistaakin rikollisen kirjautumisen verkkopankkiin.

Tällä viikolla on nähty sekä OP:n että Nordean nimissä tullutta tekstiviestiä, jonka linkki vie kalastelusivulle. Viesti näyttää tulevan pankilta ja päätyy samaan viestiketjuun aitojen viestien kanssa.

Viranomaiset ja yksityinen sektori pyrkivät poistamaan sivuja hakutuloksista tai internetistä, mutta kyse on jatkuvasta kissa ja hiiri -leikistä.

Poliisi neuvoo käyttämään pankissa asioitaessa mobiilisovellusta tai selaimen kirjanmerkkeihin tallennettua aitoa verkkosivua.

Jos epäilet, että verkkopankkitunnuksesi ovat päätyneet vääriin käsiin, ota välittömästi yhteys pankkiisi. Rikollisten tekemät rahansiirrot voidaan usein estää tuoreeltaan.

Poliisin vinkkilista on kokonaisuudessaan seuraava:

Älä kirjaudu verkkopankkiisi tekstiviesteillä tai sähköpostitse saamiesi linkkien tai hakukoneiden antamien hakutulosten kautta.

Lisää verkkopankkisi osoite selaimesi kirjanmerkkeihin tai suosikkeihin.

Suosi pankkisi mobiilisovellusta, joka on turvallisin vaihtoehto.

Kerro ilmiöstä läheisillesi.

Poliisin mukaan verkkopankkihuijaukset liittyvät isompaan tietoverkkopetosilmiöön, jolla on aiheutettu jo 13,5 miljoonan euron vahingot. Pankkien lisäksi huijauksia tehdään muun muassa Postin ja muiden logistiikkayritysten nimissä sekä niin sanottuina tukipuhelinsoittoina, joissa soittaja sanoo usein olevansa Microsoftilta.

Näiden varalta poliisi antaa seuraavat neuvot:

Älä klikkaa linkkiä ja luovuta kortti- tai verkkopankkitunnuksiasi.

Älä luovuta identiteettitietojasi.

Älä lataa mitään tuntemattoman tahon lähettämää tai opastamaa ohjelmaa, kuten etäkäyttöohjelmaa.