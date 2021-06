FBI viritti ansan: Tästä 11 000 puhelimeen päätyneessä AN0M-sovelluksessa on kyse

Rikolliset käyttivät salattua mobiilisovellusta vuosien ajan pysyäkseen piilossa viranomaisilta. Mutta sovellus olikin ansa.

Huumekauppoja, murhia ja lukuisia muita rikoksia suunniteltiin varsin huoletta salatussa mobiilisovelluksessa. Lopputuloksena oli kuitenkin satoja pidätyksiä, koska mobiilisovellus oli viranomaisten asettama ansa.

Asiasta kertoo Australian Federal Police tiedotteessaan, jonka mukaan yhteistyö sovelluksen tiimoilta alkoi Yhdysvaltain FBI:n kanssa kolmisen vuotta sitten. AFP ja FBI olivat aiemmin tehneet lopun salatusta Phantom Secure -viestintäalustasta, ja tästä seurannut tyhjiö piti täyttää.

Poliisin mukaan FBI:llä oli tässä vaiheessa pääsy uuteen AN0M-sovellukseen, jota se alkoi pyörittää rikollisen alamaailman tietämättä. AFP rakensi keinon avata AN0Min salaus ja lukea salattua viestintää reaaliajassa. AFP:n mukaan tällainen kyvykkyys oli ennen kuulumatonta viranomaisille.

AN0M-sovellusta asennettiin Android-puhelimiin, joista oli poistettu kaikki muu toiminnallisuus. Pimeiltä markkinoilta ostetuilla puhelimilla ei voinut edes soittaa tai lähettää sähköposteja. Niillä pystyi ainoastaan lähettämään viestejä toiseen puhelimeen, jossa oli sama AN0M-sovellus.

Rikollisten piti tuntea toinen rikollinen saadakseen tällaisen laitteen. The Register -uutispalvelun mukaan sovelluksen käytöstä piti maksaa kuukausittain.

” He laittoivat toisensa käsirautoihin tukemalla ja luottamalla AN0Miin ja viestimällä siinä avoimesti.

Laitteet levisivät rikollisten keskuudessa ja kasvattivat suosiotaan. Konnat uskalsivat käyttää sovellusta, koska järjestäytyneen rikollisuuden luotetut hahmot vannoivat sen nimiin. Lopulta käyttäjiä oli yli 11 000 eri puolilla maailmaa.

– Nämä rikolliset vaikuttajat pistivät AFP:n satojen epäiltyjen rikollisten takataskuihin. Viime kädessä he laittoivat toisensa käsirautoihin tukemalla ja luottamalla AN0Miin ja viestimällä avoimesti siinä – tietämättä, että me kuuntelimme koko ajan, AFP:n poliisijohtaja Reece Kershaw sanoo tiedotteessa.

Kansainväliseen poliisioperaatioon osallistui 18 maata Suomi mukaan lukien.

Juoni oli kuitenkin lähellä paljastua ennen aikojaan. Maaliskuussa eräs bloggaaja varoitti sittemmin poistetussa kirjoituksessaan, että AN0M ei ole turvallinen ja että viranomaisilla on pääsy sen tietoihin. Asiasta kertoo esimerkiksi ComputerWeekly.

AN0Min tarkka alkuperä on epäselvä. AFP:n tiedote antaa ymmärtää, että sovellus olisi ollut olemassa jo ennen kuin FBI otti sen haltuunsa. Näin on myös The Guardian -lehden mukaan.

Tapaus tuo vahvasti mieleen toisen rikollisten käyttämän salatun sovelluksen nimeltä EncroChat. Se oli puhelimista ja salatusta viestintäverkosta koostuva ratkaisu, jota etenkin rikolliset suosivat keskustellessaan toistensa kanssa.

EncroChat oli olemassa ennen poliisin väliintuloa. Poliisin onnistui lopulta ohittaa EncroChatin salaus ja salakuunnella rikollisia.