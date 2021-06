Usb-kaapeli kätkee sisälleen karmean yllätyksen

Tämä ei ole agenttielokuva. Tämä on todellisuutta. Tuntemattomien kaapeleiden käyttö voi kostautua rajusti, Forbes varoittaa.

Vanhastaan on tiedetty, että laitteen kytkeminen usb-kaapelilla tuntemattomaan porttiin voi olla vaarallista. Mitä jos portin takana on hyökkäävä tietokone? Mutta uusi uhka nostaa päätään. Siinä itse kaapeli on se, joka hyökkää.

Hyökkäyskaapelin kokeilu- ja valistusmielessä kehittänyt Mike Grover kollegoineen loi äskettäin kaapelistaan uuden version. Leikillisesti nimetty O.MG-kaapeli tukee nyt usb-c:tä, ja hyökkäykset voivat olla aiempaa tehokkaampia.

Forbesissa blogia pitävä Zak Doffman haastatteli Groveria ja julkaisi aiheesta videon ja artikkelin. Aiemmin lähinnä valtiollisten tiedusteluvirastojen keinovalikoimaa muistuttava hyökkäystapa on nyt hinnaltaan jotakuinkin rivirikollisten haarukassa. Kaapeli voi iskeä tietokoneisiin, puhelimiin ja tabletteihin, syöttää niihin haittaohjelman ja vakoilla näppäinten painalluksia. Hyökkääjä voi komentaa kaapelia etäältä enintään kahden kilometrin säteellä.

Grover teki kaapelinsa muistuttamaan läheisesti Applen Lightning-kaapelia, mutta vaarassa ovat myös Android-laitteet. Hän myy kaapelia 139,99 dollarin eli noin 116 euron hintaan.

Ei ole selvää, miten usb-c:hen kehitellyt suojamekanismit tepsivät kaapelia vastaan. Liitäntää on pyritty muokkaamaan tekniikalla, joka pyrkii suojelemaan laitteita turvattomilta latureilta sekä haittaohjelmilta. Muutos kulkee nimellä USB Type-C Authentication Program.

Lue lisää: Kaikkien tuntemaan usb-porttiin tulee näkymätön, mutta tärkeä muutos

Tarkoitus on, että usb-portilla varustettu laite tarkistaisi kytkennän hetkellä, onko siihen liitetty kaapeli, laturi tai lisälaite hyväksyttyjen listalla. Vain turvalliseksi sertifioiduille usb-lisälaitteille annettaisiin lupa sähkön- tai tiedonsiirtoon.

Muutosta edelsi tilanne, jossa määritysten vastaisesti toimiva kaapeli tai sovitin saattoi jopa tuhota siihen liitetyn laitteen.

Lue lisää: Varo tätä usb-sovitinta ja -johtoa: voivat pilata puhelimesi