Hammastahnamainos herätti epäilyt – tällä tavalla sinua seurataan

Miksi saat yhtäkkiä mainoksen tuotteesta, jota olet käyttänyt, mutta josta et ole puhunut kenellekään? Totuus on pelottavan yksinkertainen.

Tieto on valtaa, mutta harva tulee ajatelleeksi, kuinka se vaikuttaa heidän päivittäiseen arkeensa.

Nettikäyttäjien seuranta menee syvemmälle kuin moni tiedostaa. Tästä käy esimerkkinä Twitter-käyttäjä Robert G. Reeven analyysi siitä, miksi hän sai puhelimeensa mainoksia hammastahnasta, jota hän oli ensin käyttänyt viikon ajan äitinsä luona vieraillessaan.

Noin 23 000 seuraajaa Twitterissä kerännyt Reeve esittelee tapahtumien kulkua sarjassa twiittejä. Hänen mukaansa salaliittoteoriat Facebookin tai muiden somesovellusten harjoittamasta kirjaimellisesta käyttäjien kuuntelusta voidaan unohtaa. Johtopäätös on sama kuin mihin monet asiantuntijat ovat päätyneet aiemminkin.

Tietoturva-alalla työskentelevän Reeven mukaan salakuuntelu ei ole edes tarpeellista, koska internetin käyttäjät luovuttavat itsestään ajattelematta kaikenlaista muuta tietoa, joka on helpommin prosessoitavaa ja jolla voidaan tehdä enemmän.

Käyttäjistä kerättävällä tiedolla tehdään ahkerasti kauppaa, ja tätä varten on olemassa useita tietoja rahaa vastaan välittäviä yrityksiä. Suomen itsenäisyyden juhlarahasto Sitran mukaan ”yksilöistä kerättävällä datalla käydään joka sekunti kauppaa satojen toimijoiden voimin. Toimijoiden verkosto on niin monimutkainen, että datan kulkua eri palveluiden välillä on käytännössä mahdotonta hahmottaa”.

Reeve epäilee omassa tapauksessaan kyseen olevan siitä, että hänen matkapuhelimensa havaittiin olevan lähellä hänen äitinsä matkapuhelinta. Mainostajat voivat verrata ristiin käyttäjän ja hänen lähellään olevien ihmisten kiinnostuksen kohteita, selaushistoriaa ja vaikka kauppaostoksia.

– Eli he tietävät äitini hammastahnan. He tietävät, että olen äitini luona. He tietävät Twitterini. Nyt saan Twitter-mainoksia äitini hammastahnasta, Reeve kiteyttää.

Tiedossa on, että paikannuksen estäminen sovellukselta ei estä sitä paikantamasta käyttäjäänsä. Esimerkiksi Facebook seuraa käyttäjäänsä muun muassa ip-osoitteen eli myös paikannustietoja kielivän yksilöllisen verkko-osoitteen sekä muiden verkkoyhteyksien kautta.

Reeveä harmittaa, ettei tämä edes ole mikään salaisuus. Asia on tiedetty jo pitkään.

– Mutta kukaan ei välitä. Olemme päättäneet, että yksityisyys ei vain ole sen arvoista. Taistelu ollaan häviämässä. Olemme jo antaneet itsestämme pois liikaa, Reeve arvioi.

Taistelu ei kuitenkaan ole ohi, ja sitä käyvät myös suuret teknologiafirmat. Apple ja Facebook ovat napit vastakkain Applen uudesta vaatimuksesta iOS14-käyttöjärjestelmän uusissa versioissa. Jos sovellus harjoittaa seurantaa, sen pitää pyytää lupa ulkopuolisten sovellusten ja verkkosivujen keräämän tiedon käyttämiseksi kohdennettuun mainontaan. Facebook on muutoksesta raivoissaan.

Facebook on myös aiemmin myöntänyt jatkavansa käyttäjien seurantaa, vaikka he kieltäytyisivät sijaintinsa jakamisesta. Toimitusjohtaja Mark Zuckerberg on lisäksi vahvistanut, että Facebook kerää tietoa myös palvelun ulkopuolisista ihmisistä. Hänen mukaansa tietoja kerätään ”turvallisuustarkoituksiin”.

Signal-pikaviestin yritti puolestaan tehdä näkyväksi Instagram-mainoksillaan, kuinka paljon tietoa Facebook kerää käyttäjistään. Facebookin mukaan kyseessä oli Signalin valheellinen mainostemppu.

Seuranta menee kuitenkin paljon Facebookia edemmäs. Reeve huomauttaa, että datalla muovataan uusiksi koko internetiä.