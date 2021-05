”Kipurajan yläpuolella” – Apple-pomo myönsi ongelman, josta yhtiö on aiemmin vaiennut

Applen pomo tuli sanoneeksi jotain, mitä ei odottaisi. Käsitys Macien turvallisuudesta joutui uuteen valoon.

Applen pitkään mainostama Macien tietoturva on epäilyksen alla, kiitos yhtiön oman korkean johtajan. Ohjelmistojohtaja Craig Federighin mukaan Maceissa nähtyjen haittaohjelmien määrä on kipurajan yläpuolella.

– Nykyään Macien haittaohjelmien määrä on tasolla, jota emme hyväksy ja joka on paljon pahempi kuin iOS:ssä, Federighi totesi muun muassa CNBC:n mukaan.

Johtajan lausunto on peräisin Applen ja pelijulkaisija Epicin välisestä oikeudenkäynnistä, jossa puidaan, saavatko iOS-alustan App Store -kauppaa hyödyntävät julkaisijat myydä kuluttajille sisältöä Applen ohi maksamatta sille provisioita. Tuomari miettii myös, pitäisikö Applen avata iOS kilpaileville sovelluskaupoille. Federighi käytti Maceja todisteena siitä, että tämä romuttaisi iPhonen turvallisuuden.

Myös iPhonen tietoturva on kyseenalaistettu useampaan otteeseen. Puhelimen omistajia vastaan on hyökätty Applen virallisesta App Storesta käsin haittaohjelmilla ja huijauksilla. Kilpailevan Androidin haittaohjelmaongelma on kuitenkin paljon suurempi.

Johtajan mukaan mahdollisuutta asentaa vapaasti ohjelmia Maceihin käytetään säännöllisesti hyväksi pahoihin tarkoituksiin, ja viime vuonna Apple poisti noin 130 haittaohjelmaa, jotka olivat levinneet satoihin tuhansiin Maceihin. Siltikin Federighi arvioi, että viime kädessä Macia on turvallista käyttää.ki

Apple on vuosia ylpeillyt Macien väitetyllä turvallisuudella Windows-tietokoneisiin verrattuna, mutta haittaohjelmilta ei ole vältytty. Apple on jopa itse ainakin kerran hyväksynyt sellaisen asennettavaksi Mac-koneille.