Nainen näki Omakannasta sukulaismiehen diagnoosin – Kelan mukaan kyseessä inhimillinen virhe

Omakanta esitti 85-vuotiaalle naiselle toisen henkilön diagnoosin. Kelan mukaan virhe tapahtui terveysasemalla tietoja syötettäessä.

Suomalaisten omia terveystietoja esittävä Kelan Omakanta-järjestelmä säikäytti 85-vuotiaan naisen. Hän näki Omakannassa omissa tiedoissaan toisen henkilön, yli 80-vuotiaan miehen, astmadiagnoosin. Tiedoissa näkyi miehen nimi ja henkilötunnus.

Henkilöt ovat sukulaisia, mutta he asuvat eri kunnissa ja heillä on eri sukunimi. He eivät ole asioineet samalla lääkärillä, eikä mies ole antanut naiselle valtuutusta asioidensa hoitamiseen.

– Ei se diagnoosi maailman suurin salaisuus ollut, mutta se olisi voinut olla, asiaa henkilöiden puolesta selvittänyt Lotta (nimi muutettu) korostaa IS Digitodaylle.

Nainen soitti Lotalle hätääntyneenä, että mitä hänen nyt pitää tehdä. Naista myös huolestutti, onko hänenkin tietojaan levinnyt muiden nähtäville.

Myöhemmin Kela vastasi naiselle, että kyseessä on yksittäinen virheellinen terveystieto, eikä nainen nähnyt kaikkia toisesta henkilöstä Kanta-palveluihin tallennettuja tietoja. Vastauksen mukaan ”yksittäistä käyntiä koskien on potilasasiakirjalle tallennettu toista henkilöä koskevaa tietoa”. Kelan mukaan virhe on ”erittäin valitettava, mutta korjattavissa”.

Kela ilmoitti, että virheen korjaaminen kuuluu naiselle. Hänen pitäisi ilmoittaa korjaustarpeesta siihen terveydenhuollon yksikköön, joka virheellisen tiedon on kirjannut.

Lotan mukaan Kela ei pyynnöstä huolimatta kertonut virheestä miehelle, jota se koski.

– Pyysin Kelaa ilmoittamaan sekä miehelle että naiselle, mitä tässä on käynyt, Lotta painottaa.

– En tiedä, ovatko miehen tiedot vuotaneet muuallekin, ja Kelan vastaus on aivan naurettava.

2,3 miljardia asiakirjaa

Omakannassa näkyvät potilastiedot on alun perin kirjattu lukuisiin eri potilastietojärjestelmiin, joista ne sitten tulevat Omakantaan. Kelan asiantuntijan mukaan tässäkin tapauksessa on kyse todennäköisesti inhimillisestä virheestä, kun tietoja on terveysasemalla syötetty.

– Kyllä [väärien tietojen näkyminen Omakannassa] käytännössä tarkoittaa, että ne on alun alkaenkin kirjattu väärälle henkilölle, sanoo Omakannasta vastaava liiketoiminnan asiantuntija Mari Holmroos Kelan Kanta-palveluista.

Asiantuntija ei usko, että Omakannassa tai potilastietojärjestelmissä olisi mitään laajempaa ongelmaa.­

Holmroos sulkee pois mahdollisuuden, että yksittäisissä potilastietojärjestelmissä tai laajemmin Omakannassa olisi jokin tekninen virhe, joka tällaista aiheuttaisi. Jos olisi, se olisi mitä todennäköisimmin havaittu jo kauan sitten.

– Potilastietojärjestelmiin ja sieltä Kantaan on tallennettu 6,3 miljoonan ihmisen tietoja, ja asiakirjoja on yli 2,3 miljardia. Kyllä se olisi tullut esiin, jos tässä olisi jokin systemaattinen virhe.

Lotan mukaan kummallista oli myös, että naisen näkemissä tiedoissa ilmoitettiin sukulaissuhde tähän mieheen. Mieleen heräsi, onko sukulaissuhteita linkitetty Omakannassa laajemminkin jostain syystä.

Mari Holmroos uskoo tämän selittyvän sillä, että joku on kirjannut sukulaissuhteen terveysasemalla yksinkertaisesti väärään kohtaan lomaketta. Omakannassa ei pitäisi näkyä mitään suhteita potilaan muihin sukulaisiin.

” Totta kai virheellinen tieto on aina riski.

Yksittäisten potilastietojärjestelmien käyttöliittymissä saattaa siis olla parannettavaa, jotta tällaisia virhesyöttöjä ei tapahtuisi. Holmroosin mukaan inhimillisen virheen mahdollisuutta ei voida kuitenkaan kokonaan poistaa. Kela näkee yksittäisiä vastaavia tapauksia vuosittain.

Kelalla ei ole teknistä mahdollisuutta korjata vääriä tietoja itse. Korjaus on siksi tehtävä siellä, missä virhe tapahtui.

– Emme voi Kanta-palveluissa tehdä korjausta, koska tiedon lähde on terveydenhuollon rekisteri. Muutenkaan emme käsittele Kanta-palveluissa potilaiden henkilökohtaisia terveystietoja. Me vain säilytämme niitä, Holmroos selvittää.

Vaarantuuko potilasturva?

Kela ei tietosuojasyistä ilmoittanut virheestä miehelle, jota se koski. Vastuu virheen ilmoittamisesta kaikille asianosaisille on sillä organisaatiolla, kuten terveysasemalla, joka virheen alun perin teki.

Holmroos huomauttaa, että Omakantaan laitetuista tiedoista pitäisi näkyä, kuka ne sinne on kirjannut. Tästä voi päätellä ainakin, mihin terveysasemaan pitäisi ottaa yhteyttä.

Väärien tietojen voi nähdä vaarantavan potilasturvallisuuden, jos niiden perusteella päätetään esimerkiksi hoitotoimenpiteistä. Potilaalle saatetaan teoriassa esimerkiksi määrätä toiselle henkilölle kuuluva lääkitys.

– Totta kai virheellinen tieto on aina riski. Mutta onneksi nämä tapaukset ovat tosi harvinaisia, Holmroos rauhoittelee.