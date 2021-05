Googlen palveluihin kirjautumisessa iso muutos – vaikeuksia luvassa

Google käyttää asiasta nimitystä kaksivaiheinen vahvistus tai 2SV (two-step verification).Tarkoitus on estää tilille murtautumista vääriin käsiin joutuneella salasanalla. Kaksivaiheinen tunnistus ei silti tarkoita, että tilisi on aina ja joka tapauksessa suojassa hakkereilta. Suomalainen asiantuntija varoitti vuonna 2017, että tunnistus on mahdollista ohittaa jopa minuuteissa.