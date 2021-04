Mies menetti yli miljoona dollaria ladattuaan sovelluksen App Storesta

The Washington Postin kertoma rankka tarina tosielämästä muistuttaa, ettei App Storeen pidä luottaa sokeasti.

Huijarit onnistuivat ujuttamaan väärän bitcoin-sovelluksen Applen viralliseen sovelluskauppaan App Storeen ja varastamaan yhdeltä virtuaalivaluutan omistajalta hänen 17,1 bitcoiniaan. Summa tekee tämän hetken vaihtokurssilla noin miljoona dollaria eli noin 860 000 euroa, varkaushetkellä se oli vielä enemmän.

The Washington Postin artikkeli on maksumuurin takana, mutta sitä siteeraa esimerkiksi ExtremeTech. Mies on raivoissaan etenkin Applelle, jonka App Store nauttii turvallisen sovelluskaupan maineesta Androidin Google Playhyn verrattuna. Hänen mukaansa Apple on pettänyt luottamuksen.

Miehen bitcoinien säilyttämiseen käyttämällä fyysisellä Trezor-lompakolla ei ole omaa sovellusta, mutta hän luuli sellaisen olevan olemassa. App Storessa tarjolla ollut sovellus näytti aidolta ja sillä oli melkein täydet viisi tähteä arvostelijoilta. Kun hän käytti sovellusta avatakseen lompakkonsa, kaikki 17,1 bitcoinia katosivat sen sileän tien. Apple ei kommentoi ongelman laajuutta App Storessa, mutta myöntää vastaavia huijauksia olevan siellä enemmänkin.

App Store ei ole sen tarkasta valvonnastaan huolimatta immuuni huijauksille. Kaupassa on nähty myös muun muassa kehittyneitä tilausansoja.

Bitcoin puolestaan houkuttelee rikollisia virtuaalivaluutan huiman arvonnousun myötä. Tämä on johtanut myös suomalaisiin kohdistettuihin huijauksiin, joissa käytetään täkyinä julkisuuden henkilöitä.

Bitcoinien hankkiminen ja omistaminen voi olla vaarallista, vaikka välttyisi huijareilta kokonaan. Euroopan arvopaperimarkkinaviranomainen Esma varoitti äskettäin, että bitcoinin raju vahvistuminen on merkittävä riski sijoittajille.

– Kuluttajien on suhtauduttava valppaasti näiden instrumenttien ostamisen ja/tai hallintaan liittyviin riskeihin mukaan lukien mahdollisuuteen hävitä kaikki rahat, Esma kirjoitti raportissaan.

Miehen mahdollisuudet saada rahansa takaisin ovat heikot.