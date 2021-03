Miljoonat Chrome-käyttäjät joutuivat tietämättään osaksi Googlen testiä

Chrome-selaimessa kokeiltu muutos on tarkoitettu korvaamaan ongelmalliset evästeet. Mutta muutos herättää uusia huolia.

Googlen mukaan käyttäjien tietosuoja on uhattuna ilman sen teknologiaa. Toiset näkevät asian päinvastoin.­

Google kertoi uudesta kokeilusta valituissa Chrome-selaimissa. FLoC-niminen teknologia (Federated Learning of Cohorts) on uusi tapa seurata käyttäjiä internetissä ja kohdentaa heille mainoksia. Samalla se on yksi tapa, jolla Google pyrkii korvaamaan seurannassa laajasti käytetyt ulkopuoliset evästeet.

Google vannoi maaliskuun alussa, ettei se aio kehittää korvaavia käyttäjien tunnistusmenetelmiä seurantaevästeiden tilalle. Jotkut voivat nähdä Flocin sellaisena. Kyseessä on yhtiön yritys tasapainotella seurannan ja käyttäjien tietosuojan välillä, mutta yksityisyyttä puolustavan EFF-järjestön mukaan Floc on vaarassa mennä pahasti pieleen.

Floc perustuu siihen, että selain lajittelee käyttäjänsä laareihin eli kohortteihin heidän käyttäytymisensä perusteella. Näistä laareista on määrä tehdä niin isoja, etteivät ulkopuoliset surantatekniikat ja mainostajat voi tunnistaa yksittäisiä käyttäjiä.

Googlen mukaan laareja ei luoda arkaluonteisista aihepiireistä, kuten seksuaalinen suuntautuminen tai sairaudet. EFF:n mukaan nämä laarit paljastavat kaikesta huolimatta paljon uutta tietoa. Esimerkiksi masentuneet eivät välttämättä vieraile tietyllä selvästi masennusta käsittelevällä verkkosivustolla, vaan sen sijaan heillä voi olla muita epämääräisempiä, mutta yhdistäviä selailutapoja.

– Seurantayhtiöt ovat hyvin varustautuneet keräämään liikennetietoa miljoonista ihmisistä, linkittämään sen tietoihin demografioista tai käytöksestä ja päättelemään, mitkä kohortit liittyvät mihinkin arkaluonteiseen piirteeseen. Googlen verkkosivupohjainen järjestelmä ei esitetyn kaltaisena pysty mitenkään estämään sitä, EFF kirjoittaa.

Floc parempi kuin ei mitään?

Chromen kokeilu laitettiin automaattisesti päälle epävirallisten tietojen mukaan noin 0,5 prosentilla Chromen käyttäjistä. Satunnaisesti valitut käyttäjät ovat eri puolilla maailmaa, mutta eivät EU:n alueella. On spekuloitu, että se johtuisi EU:n ankarammista tietosuojalaeista, mutta Googlen mukaan syynä on lähinnä varhaisten testien koon rajoittaminen. Myöhemmin testi saattaa koskea viittä prosenttia käyttäjistä.

Testin on määrä päättyä heinäkuun puolivälin paikkeilla, ja Floc-teknologiaan voi vielä tulla muutoksia. Sen toiminnan yksityiskohtia ei ole vielä lyöty lukkoon.

Googlen mukaan pelkkä seurantaevästeiden estäminen uhkaa heikentää käyttäjien tietosuojaa mainostajien turvautuessa tunkeileviin vaihtoehtoihin.

– Koimme, että ulkopuolisten evästeiden estäminen ilman toteuttamiskelpoisia vaihtoehtoja on vastuutonta ja jopa vahingollista vapaalle ja avoimelle webille, josta kaikki nautimme, Google selittää blogissaan.

Chrome on ylivoimaisesti maailman suosituin selain miljardeilla käyttäjillään. Samaan aikaan kohdennettu mainonta on Googlen tärkeimpiä tulonlähteitä. Chromen on arvioitu antavan Googlelle suuren vallan siitä, miten netti toimii.