Sanna Marin vedettiin bitcoin-huijauksen kasvoiksi – näin vedätys toimii

Pääministerin kuvia käytetään huijauksissa, joita on aiemmin nähty muiden julkisuuden henkilöiden nimissä.

Pääministeri Sanna Marin (sd) on vedetty mukaan kryptovaluuttahuijaukseen. Pääministerin kuvia ja tekaistuja lausuntoja on esillä ainakin kahdella verkkosivulla.

Valeuutisen mukaan Marin ”paljastaa rikastumisen porsaanreiän” ennen kuin pankit sulkevat sen. Huijaus on samantyyppinen kuin mitä on nähty aiemmin muun muassa Antti Herlinin, Matti Röngän, Sipe Santapukin, Jasper Pääkkösen ja Hjallis Harkimon nimissä.

Ensimmäisessä huijausartikkelissa Sanna Marin on pantu kauppaamaan hämäräsijoituksia Yle uutisten verkkosivuja muistuttavalla sivustolla.­

Toinen artikkeleista muistuttaa Ylen graafista ilmettä. Myös toisessa haetaan uutismaista ulosantia.

Huijauksessa on kyse Bitcoin Era -nimisestä palvelusta, jota väitetään kryptovaluuttojen sijoitusalustaksi ja jossa luvataan rikastumista 3–4 kuukaudessa.

Huijaus ei rajoitu valeuutisiin, sillä Bitcoin Eraa googlatessa ensimmäinen hakutulos on uskottavan tuntuinen sijoitusrahastot.org-niminen sivu. Sivuilta löytyvässä ”oikeustieteiden maisteri Teppo Viitalan” selvityksessä todetaan Bitcoin Eran olevan lupausten mukaisesti toimiva tekoälyrobotti.

Huijauksen uskottavuutta pyritään pönkittämään sillä, että sijoitusrahastot.org-sivulla kumotaan verkoston itsensä muualla julkaisemia valeuutisia Matti Röngän ja Antti Herlinin sijoituksista.

Maisteri Teppo Viitalasta ei ole viitteitä muualla internetissä, eikä hänen kuvaansa löydy muualta. Sen tekemiseen on mahdollisesti käytetty thispersondoesnotexist-verkkosivustoa, joka luo aidon näköisiä ihmiskasvoja laajojen kuva-aineistojen pohjalta.

Artikkeli jatkuu kuvien jälkeen.

Bitcoin Erasta lisätietoja haettaessa Google tarjoaa ensimmäisenä Sijoitusrahastot.org-sivustoa, joka kuuluu samaan huijausverkostoon. Kuvakaappaus sivustolta.­

Asiantuntija ”Teppo Viitalan” kuvaa tarkasteltaessa huomataan, että vasemmalla puolella tämän kasvoja kulkee silmälasien sanka, oikealla ei. Kuva on mitä todennäköisimmin tietokoneella luotu.­

Sijoitusrahastot.org-sivusto kuuluu verkostoon, joka on rakentunut alun perin amerikkalaisen Ads Inc. -yrityksen ympärille. Siihen kytkeytyvät yritykset tekevät myös puhelimitse tehtävää väitetyn kryptovaluuttakaupan suoramarkkinointia.

Bitcoin Eran ohella verkoston muita huijausnimikkeitä ovat ainakin Bitcoin Code, Bitcoin Revolution ja Bitcoin Evolution.

Toinen valeuutinen sijaitsee Medium-verkkoalustalla, jota käytetään monenlaiseen blogi- ja julkaisutoimintaan.­

Johtava asiantuntija Juha Pallaspuro valtioneuvoston kanslian valmiusyksiköstä kertoo vastaavien huijausyritysten lisääntyneen huomattavasti.

– Nämä yritykset antavat todennäköisesti vain kapean kuvan taustalla olevasta rikollisuudesta. Onneksi tietoisuus on lisääntynyt huijausyrityksistä ja suomalaiset ovat entistä valveutuneempia asiassa, Pallaspuro kertoo sähköpostitse.

Pallaspuron mukaan ministereiden nimissä tehtaillut huijaukset ovat yleisiä ja niihin puututaan kuukausittain. Viikoittain havainnoidaan ministereihin kohdistuvaa epäasiallista viestintää, uhkailua ja valeprofiileja. Motiiveina voivat olla kiusanteko, raha tai tarkoituksellinen ministerin maineen vahingoittaminen.

Pallaspuron mukaan ilmoituksia huijauksista tulee omien havaintojen lisäksi kansalaisilta. Huijausyritysten ja valetilien tekijöiden jäljille on vaikea päästä, koska toiminta on ulkomailta organisoitua. Jos nettioperaattori on tunnettu, valtioneuvosto pyytää tätä poistamaan valetilin tai muun huijauksen.

– Valtioneuvoston valmiusyksikkö käy tapaukset läpi tarvittavassa laajuudessa myös muiden viranomaisten kanssa. Myös rikosilmoitusta voidaan harkita, jos teko on tarpeeksi vakava, Pallaspuro sanoo.