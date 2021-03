Pimeästä verkosta löytyi Sputnikia – asiantuntija antaa tärkeän neuvon jo rokotetuille

Kuvaa rokotetodistuksesta ei pitäisi jakaa sosiaalisessa mediassa, sillä se saattaa päätyä rikolliseen käyttöön.

Tietoturvayhtiö Check Point kertoo löytäneensä pimeän internetin kauppapaikoilta Sputnik-, Johnson & Johnson-, AstraZeneca- ja Sinopharm-koronarokotteina myytäviä aineita.

Englantilais-ruotsalaisen AstraZenecan ja kiinalaisen Sinopharmin rokotteita myytiin 500 dollarin annoshintaan, amerikkalaisen Johnson & Johnsonin sekä venäläistä Sputnik V -rokotetta puolestaan 600 dollarilla.

Venäläinen Sputnik V on herättänyt runsaasti mielenkiintoa, vaikkei rokote ole vielä Euroopan lääkevirasto EMAn hyväksymä.­

Check Pointin haavoittuvuustutkimuksen johtaja Oded Vanunu kertoo sähköpostitse uskovansa käytännössä kaikkien myynti-ilmoitusten olevan huijauksia.

Yhtiö on yrittänyt ostaa useampia rokotteita pimeästä verkosta. Myyjät ovat pitäneet rahat, eikä mitään ole tullut vastineeksi.

Kyse on kasvavasta ilmiöstä, sillä rokotemainokset ovat kolminkertaistuneet kuluneen 3 kuukauden aikana.

Tietoturvayhtiö vahvistaa myös IS:n sekä monikansallisen tutkimusryhmän havainnon siitä, että pimeässä verkossa kaupataan väärennettyjä rokotustodistuksia. Ostaja lähettää henkilötietonsa myyjälle, joka toimittaa täytetyn todistuksen alle vuorokaudessa.

Todistuksen saa Yhdysvaltain tautikeskus Centers for Disease Control and Preventionin nimissä 200 dollarilla. IS löysi aiemmin venäläisviranomaisten nimissä tekaistuja rokotustodistuksia.

Moni taho myy pimeässä verkossa väärennettyjä rokotustodistuksia. Kohderyhmä ovat ihmiset, jotka eivät halua ottaa rokotusta.­

Pimeästä verkosta löytyi myös todistusgeneraattori, jolla pystyy tekaisemaan itselleen todistuksen 30 minuutissa. Siinä oli merkintä siitä, että todistus on tehty ”vitsinä”, mutta tietoturvayhtiön mukaan lopputulos oli varsin aidontuntuinen.

Väärä rokotustodistus saattaa tuntua hyvältä vaihtoehdolta sellaisille ihmisille, joilla ei ole halua ottaa rokotetta.

– Kyberrikolliset yrittävät lyödä rahoiksi ihmisten halulla saada rokotus tai välttää sitä. Ihmisten tulisi ymmärtää, että rokotteen tai rokotustodistuksen ostaminen on vaarallista, sillä verkkorikolliset ovat ensisijaisesti kiinnostuneita henkilötiedoistasi, joita voidaan käyttää rikoksiin. Rokottamattomat, väärennettyjä rokotetodistuksia hankkivat ihmiset haittaavat kamppailua tautia vastaan, sanoo Vanunu tiedotteessa.

Vanunu kehotti myös ihmisiä olemaan jakamatta rokotustodistuksiaan sosiaalisessa mediassa, sillä ne saattavat päätyä pimeään verkkoon rikollisissa tarkoituksissa.

IS:n havainnon mukaan rikolliset pyrkivät lisäämään kauppaamiensa tuotteiden uskottavuutta varastetuilla kuvilla. Pimeästä verkosta löytyi myynti-ilmoituksen yhteyteen liitetty uutistoimisto Reutersilta varastettu kuvituskuva.

Yllä olevassa kuvassa on pimeässä verkossa oleva Pfizer-rokotteen myynti-ilmoitus, jonka uskottavuutta yritetään pönkittää uutistoimisto Reutersilta varastetulla kuvalla. Alla alkueräinen kuva tekijätietoineen.­

Ilta-Sanomat Digitodayn aiemmin haastattelema Fimean yliproviisori Sami Paaskoski luonnehti ilmiötä marginaaliseksi, mutta vaaralliseksi ja piti pimeän rokotteen ostamista järjettömänä. Kyseessä on mitä todennäköisimmin huijaus tai väärennös. Aidollekin rokotteelle olisi hyvin vaikea järjestää katkeamatonta kylmäketjua.

Tullin IPR-asiantuntija Riikka Pakkanen puolestaan kertoi, että Tulli ei ole ottanut haltuun tai pysäyttänyt rokotelähetyksiä.