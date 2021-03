Android-käyttäjiä jymäytetään himoitulla sovelluksella – seurauksena ikävä haittaohjelma

Pinnalla oleva Clubhouse-sovellus otettiin haittaohjelman syötiksi.

Pinnalla oleva Clubhouse-sovellus toimii uuden huijauksen täkynä, slovakialainen tietoturvayhtiö Eset varoittaa.

Eset twiittasi verkkosivusta, joka lupaa Clubhousea Android-puhelimille. Todellisuudessa sivu levittää Blackrock-haittaohjelmaa, joka osa varastaa tunnukset 458 eri sovelluksesta mukaan lukien pankki-, kryptovaluutta-, sosiaalisen median ja shoppailusovelluksia.

Haittaohjelmaa syötetään uskottavan oloisessa osoitteessa joinclubhouse.mobi. Sivun ulkonäkö ja teksti on kopioitu aidosta osoitteesta joinclubhouse.com. Haittasivun alla on Google Play -kaupan painikkeeksi naamioitu linkki, jota klikkaamalla haittaohjelman saa.

Verkkosivu oli edelleen pystyssä tätä uutista kirjoitettaessa keskiviikkona aamupäivällä ja se syöttää IS Digitodayn testin perusteella edelleen haittaohjelmaa.

Älä käy verkkosivulla edes uteliaisuuttasi äläkä missään tapauksessa paina Google Play -nappia.

Verkkosivun osoite ja ulkoasu on tehty uskottaviksi. Väärennetty Google Play -linkki lisää asiallista vaikutelmaa. Kuvakaappaus.­

Clubhouse on tosiaikaisiin äänikeskusteluihin perustuva sosiaalinen media, jota on ladattu ainakin yli 10 miljoonaa kertaa. Sovellus on toistaiseksi vain kutsupohjainen ja tarjolla vain iPhonelle.

Myös Clubhousen itsensä yksityisyys on kyseenalaistettu. Huolta herättää sovelluksen hinku päästä käsiksi käyttäjän yhteystietoihin ja myös keskustelujen yksityisyys. Tiedossa on tapaus, jossa keskusteluja on suoratoistettu tosiaikaisesti toiselle verkkosivustolle.

Clubhouse reagoi äskettäin osaan peloista ja poisti vaatimuksen yhteystietojen luovuttamisesta. The Vergen mukaan muita ihmisiä voi nyt kutsua mukaan suoraan heidän puhelinnumeronsa kautta. Käyttäjät voivat pyytää Clubhousea tuhoamaan sinne aiemmin ladatut yhteystietonsa.