Pornokiristäjä vaatii suomalaisilta 1450 euron lunnaita – muutama jo maksanut

Kiristäjä on saanut bitcoin-lompakkoonsa maksuja runsaan 5570 euron edestä.

Suomalaisia vuodesta 2018 piinanneet kiristysviestit tulevat takaisin aika ajoin. Perjantaista lähtien viestejä on tullut paljon.­

Suomalaisille lähetetään taas aktiivisesti pornokiritysviestejä. Kaava on pitkälti sama kuin aiemminkin, eli sähköpostin lähettäjä väittää tunkeutuneensa haittaohjelmalla vastaanottajan nettilaitteeseen ja seuranneensa tämän toimia verkossa. Kiristäjä väittää tehneensä tallenteita laitteen nettikameralla uhrin masturboidessa aikuisviihdesivuilla.

Kiristäjä uhkaa lähettää videot kaikille uhrin yhteystiedoille, ellei tämä maksa vaadittua noin 1450 euron arvoista summaa bitcoineina.

Otsikolla Maksu tililtäsi varustettu viesti on kirjoitettu täysin luettavalla ja ymmärrettävällä suomella. Lähettäjäksi on väärennetty vastaanottajan sähköpostiosoite, mikä saattaa hämmentää monia. Lähettäjän osoite on kuitenkin helppo väärentää.

Kiristysviesti näyttää tulevan omasta sähköpostiosoitteesta, mikä voi olla hämmentävää. Osoite on väärennetty. Muut viestin vastaanottajat saavat sen vastaavasti omalla nimellään.­

Jos kyseessä on konekäännös, sitä voi pitää kohtuullisen laadukkaana. Koko viesti on luettavissa uutisen lopusta.

Liikenne- ja viestintävirasto Traficomin Kyberturvallisuuskeskus sanoi saaneensa viesteistä useita ilmoituksia perjantain aikana.

Viestejä on tullut koko viikonlopun ajan. Siihen ei kannata reagoida, vaan sen voi poistaa.

Moni on saanut viestin useampaan kertaan. Digi- ja väestöviraston VAHTI-pääsihteeri Kimmo Rousku kertoo saaneensa perjantain aikana huijausviestin 15 kertaa.

Neljä uhria on maksanut kiristyssumman lauantain ja maanantaiaamun välisenä aikana. Maksujen yhteenlaskettu arvo on 0,13185699 bitcoinia eli tämän hetken kurssilla noin 5570 euroa.

Kiristäjä ei ole vielä siirtänyt rahojaan pois bitcoin-lompakosta.

Kiristäjän bitcoin-lompakkoon on tehty neljä rahansiirtoa. Kuvakaappaus blockchain.comista.­

Pornokiristykset tulivat Suomeen kesällä 2018, ensin englanninkielisinä. Aiemmissa tapauksissa säikyttelyn tehoa on lisätty viittaamalla ajankohtaiseen tietoturva-aukkoon tai jossakin salasanavuodossa paljastuneeseen ja nettiin vuotaneeseen käyttäjän aitoon salasanaan.

Alla on kiristysviesti kokonaisuudessaan:

Terve!

Joudun kertomaan sinulle huonoja uutisia. Hankin noin kuukausi sitten pääsyn Internetin selaamiseen käyttämiisi laitteisiin. Olen sen jälkeen ryhtynyt seuraamaan toimiasi Internetissä.

Tässä ovat tapahtumat aikajärjestyksessä:

Ostin jokin aika sitten hakkereilta pääsyn s-postitileille (nykyään on aika helppoa ostaa kyseisiä asioita verkosta). Onnistuin siksi luonnollisesti kirjautumaan vaivatta s-postitilillesi [sähköpostiosoite poistettu]. Viikon kuluttua tästä olen jo asentanut troijalaisen viruksen kaikkien niiden laitteittesi käyttöjärjestelmiin, joita käytät s-postisi yhteydessä. Itse asiassa se ei ollut lainkaan vaikeaa (koska seurasit saapuvien s-postien linkkejä). Kaikki nerokkuus on yksinkertaista. =)

Saan tämän ohjelmiston avulla pääsyn kaikkiin laitteidesi ohjaimiin (esim. mikrofonisi, videokamerasi ja näppäimistösi). Olen ladannut kaikki tietosi, datasi, valokuvasi ja verkon selaushistoriasi palvelimilleni. Minulla on pääsy kaikkiin viestipalveluihisi, sosiaalisiin verkostoihisi, chattihistoriaasi ja yhteystietoihisi. Virukseni päivittää jatkuvasti varmenteita (se perustuu ajureihin) pysyen siten näkymättömissä antivirusohjelmilta.

Arvelen sinun nyt siis ymmärtävän, miksi olen pysynyt huomaamattomana ennen tätä kirjettä...

Kerätessäni sinua koskevia tietoja, olen huomannut sinun olevan innokas aikuissivustojen harrastaja. Rakastat todella pornon verkkosivustoilla vierailemista ja kiihottavien videoiden katselemista, kestäen samalla valtavaa mielihyvän määrää. No, olen onnistunut tallentamaan koko joukon tuhmia kohtauksiasi ja tehnyt muutaman videomontaasin. Niissä esitetään tapaasi masturboida ja saavuttaa orgasmeja.

Jos epäilet asiaa, voin muutamalla hiireni näpäytyksellä jakaa kaikki videosi ystäviesi, työkavereidesi ja sukulaistesi kanssa. Voin myös ongelmitta jakaa ne kaikki julkisesti.

Arvatakseni et todella halua tämän tapahtuvan, kun otetaan huomioon, millaisten videoiden katselemisesta pidät (tiedät hyvin, mitä tällä tarkoitan), sillä asialla olisi sinulle todella katastrofaaliset seuraukset.

Sovitaan asia tällä tavalla:

Siirrät minulle 1450€ (bitcoinin vastineena rahojen siirtohetken vaihtokurssin mukaisesti). Vastaanotettuani rahasiirron, poistan kaiken tämän tuhman tavaran välittömästi. Voimme tämän jälkeen unohtaa toisemme. Lupaan myös poistavani käytöstä ja hävittäväni kaikki laitteillasi olevat haitalliset ohjelmistot. Luota minuun, pidän sanani.

Kyse on reilusta kaupasta ja hinta on sangen alhainen huomioitaessa, että olen tarkistanut profiiliasi ja liikennettä nyt jo jonkin aikaa.

Ellet osaa ostaa ja siirtää bitcoineja – voit käyttää mitä tahansa nykyaikaista hakukonetta.

Tässä on bitcoin-lompakkoni: [osoite poistettu]

Sinulla on tämän s-postin avaamisesta alkaen alle 48 tuntia aikaa (tasan 2 päivää).

Asioita joiden tekemistä sinun täytyy välttää:

*Älä vastaa minulle (Olen luonut tämän s-postin saapuvien viestiesi laatikossa ja generoinut sattumanvaraisen palautusosoitteen).

*Älä yritä ottaa yhteyttä poliisiin tai muihin turvapalveluihin. Voit lisäksi unohtaa ajatuksen kertoa tästä ystävillesi. Jos huomaan sellaista tapahtuneen (kuten voit nähdä, se ei ole kovin vaikeaa) – videosi jaetaan välittömästi julkisuuteen.

*Älä yritä löytää minua – se on täysin hyödytöntä. Kaikki kryptovaluuttojen siirrot ovat anonyymejä.

*Älä yritä uudelleenasentaa laitteidesi käyttöjärjestelmää tai heittää niitä pois. Myös se on hyödytöntä, sillä kaikki videot on jo tallennettu etäpalvelimille.

Asioita joista sinun ei tarvitse huolehtia:

*Etten voisi vastaanottaa rahasiirtoasi.

-Älä huoli, tulen näkemään sen välittömästi, suoritettuasi siirron loppuun, sillä seuraan jatkuvasti toimiasi (troijalainen virukseni on kauko-ohjattavissa, vähän niin kuin TeamViewer).

*Että jakaisin videoitasi suoritettuasi varojen siirron.

-Luota minuun, minulla ei ole syytä jatkaa ongelmien aiheuttamista elämääsi. Jos todella haluaisin sitä, olisin tehnyt sen jo aikaa sitten!

Kaikki tullaan tekemään reilulla tavalla!

Vielä yksi asia... Älä jää enää tulevaisuudessa kiinni saman tyyppisistä tilanteista!

Oma neuvoni – vaihda kaikki salasanasi säännöllisesti!