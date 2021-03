Tietomurron koko paljastui: 200 000 Finnairin asiakkaan tiedot vääriin käsiin

Finnair antoi lisätietoa ulkopuoliseen tietojärjestelmään tehdystä tietomurrosta.

Finnair-lentoyhtiön kanta-asiakastietoja joutui vääriin käsiin ulkopuolisen Sita-yhtiön kärsimän tietomurron seurauksena.

Nyt Finnair kertoi IS:lle, kuinka montaa sen asiakasta murto koskettaa.

– Tietojemme mukaan noin 200 000 Finnair Plus -asiakkaan kanta-asiakastiedot sisältyvät kolmannen osapuolen Sitan tietomurtoon, Finnairin viestinnästä kerrotaan.

Finnairin mukaan 200 000 on pieni osa koko Finnair Plus -kanta-asiakasmäärästä. Yhtiö ei kommentoi, paljonko sillä kaikkiaan on kanta-asiakkaita.

Vuotaneita tietoja ovat kanta-asiakkaan nimi, titteli, kanta-asiakasnumero, kanta-asiakastaso ja joidenkin asiakkaiden osalta myös ateria- ja istumapaikkatoive. Yhteystiedot, maksukorttien tiedot ja salasanat ovat tiedotteen mukaan turvassa.

Finnair ei käytä hyökkäyksen kohteeksi joutunutta palveluntarjoajaa. Yhtiö kuitenkin jakaa kanta-asiakastietojaan kumppanilentoyhtiöiden kanssa, jotka käyttävät tämän kolmannen osapuolen palveluja.

Finnair selittää jakavansa kanta-asiakastietoja lentoyhtiöiden kesken tarpeellisissa määrin asiakkaiden palvelemiseksi ja mahdollistaakseen kanta-asiakaspisteiden kerryttämisen ja käyttämisen.

Lentoyhtiö ei toistaiseksi vastannut kysymyksiin muun muassa siitä, ovatko varastetut tiedot myynnissä netissä, ovatko hyökkääjän motiivit tiedossa tai millä tavalla näitä tietoja voitaisiin käyttää väärin. Murron kohteeksi joutunut Sita luonnehtii hyökkäystä erittäin kehittyneeksi.

Finnairin mukaan varastetuilla tiedoilla ei voi kirjautua yhtiön kanta-asiakasjärjestelmään tai väärinkäyttää Finnair Plus -palveluita. Riski tietojen väärinkäytölle muissa yhteyksissä arvioidaan melko vähäiseksi, eikä tarkastelussa ole havaittu Finnair Plus -tilien epätavallista käyttöä.