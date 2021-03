Hakkerin väite: Miljoonien vpn-käyttäjien yksityiset tiedot myynnissä

Kolmen vpn-sovelluksen käyttäjätietoja myydään miljoonittain verkossa, Cybernews kirjoittaa.

Hakkeri kaupittelee 21 miljoonan käyttäjän tietoja kolmesta vpn-sovelluksesta tuntemattomaan hintaan hakkerien suosimalla keskustelupalstalla. Cybernews-uutispalvelun mukaan kyseiset sovellukset ovat Androidin SuperVPN, GeckoVPN ja ChatVPN.

Hakkerin väitteitä ei ole vahvistettu, koska sovellusten kehittäjät eivät vastanneet uutispalvelun kysymyksiin tietomurrosta. Tietojen joukossa näyttää kuitenkin olevan muun muassa käyttäjien sähköpostiosoitteet, käyttäjänimet, täydet oikeat nimet, maksuihin liittyvää tietoa sekä laitetietoa kuten puhelimen tyyppi ja tunnistenumerot.

Vpn-sovelluksilla on tyypillisesti kaksi tarkoitusta. Ne salaavat käyttäjän tietoliikenteen ja piilottavat hänen maantieteellisen sijaintinsa. Toisaalta vpn-palveluista on usein löytynyt tietoturvaongelmia. Näin on myös SuperVPN:n tapauksessa. Sen on aiemmin todettu muun muassa vuotavan käyttäjien selaustietoja.

Hakkeri sanoo varastaneensa tiedot avoimeksi jätetyistä tietokannoista. SuperVPN on sovelluksista suosituin ja sillä on ongelmallisesta historiastaan huolimatta yli sata miljoonaa latausta Google Play -kaupassa.

Näyttää siis siltä, että hakkeri ei saanut kaikkien käyttäjien tietoja haltuunsa. Lisäksi on epäselvää, kuinka tuoreita tietoja avoimissa tietokannoissa säilytettiin.