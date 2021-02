Huawei löi tiskiin rujon hintalapun Ruotsin 5g-päätökselle – tämä on tilanne Suomessa

Huawein teettämän laskelman mukaan sen pois jättäminen Ruotsin mobiiliverkkojen markkinoilta maksaa lähes miljardin.

Huawein tulevaisuus Ruotsin televerkoissa on epävarma. Asetelma on jumiutunut oikeudelle tehtyjen valitusten lukkotilanteeseen, jossa Huawei ei itsekään tiedä, onko sillä lupaa toimittaa verkkolaitteita ruotsalaisille teleoperaattoreille.

Yhtiön verkkotilaisuudessa puhuneen Huawein Suomen ja Baltian päälakimies Tuomas Latolan mukaan asiaan sekoittuu paljon kaupallisia intressejä ja hän kuvasi Suomessakin käytävää keskustelua ”Trumpin kauppasodan laineiden lyömiseksi tänne asti”. Hän kuitenkin kehui Suomen verkkoihin liittyvää keskustelukulttuuria, johon osallistuvat laitevalmistajien ja teleoperaattorien lisäksi myös viranomaiset.

Vilkasta keskustelua käydään myös Baltian maissa ja Saksassa.

Ruotsin turvallisuusviranomaisten kanta viime syksynä tuli Huaweille yllätyksenä.

Huawei on tutustunut Ruotsin televiranomaisen PTS:n sekä turvallisuuspoliisi Säpon lausuntoihin siltä osin kuin ne ovat julkisia.

– Säpon mukaan Huawei on kiinalainen, Kiina on kommunistinen diktatuuri, valtio voi painostaa Huaweita ja sen vuoksi Huawei on kiellettävä. Tämä on hurja johtopäätös. Ei ole eritelty sitä, miten vaaratilanne syntyisi. Konkretiaa ei juuri ole. Olisin odottanut raskaampia perusteluja, Latola sanoi.

Huawei on teettänyt asianajotoimisto Avancen ekonomisti Petri Rouvisella laskelman siitä, mitä Huawein jättäminen pois Ruotsin verkkourakoista maksaa. Selvityksen mukaan Huawein verkkolaitteiden poistaminen nykyisistä verkoista sekä korvaaminen toisilla maksaisi 695–932 miljoonaa euroa. Ensimmäisen vaiheen (non-standalone) 5g-asennuksissa vanhaa 4g-verkkoa olisi purettava ja korvattava uudella, koska muiden valmistajien 5g-verkkoja ei voisi perustaa Huawein 4g-infrastruktuuriin. 4g-verkoista riippumattomien 5g-verkkojen aika tulee vasta myöhemmin.

Raportti asettaa koko Ruotsin taloudelle asettuvan hintalapun 2,3 ja 10,4 miljardin euron haarukkaan vuoteen 2035 mennessä. Selvitys perustuu Huawein omiin tietoihin sekä julkisiin lähteisiin.

Selvitys on Huaewein tilaama, mutta kolmannen osapuolen toteuttama.

Suomalaisista teleoperaattoreista Telia sekä Telian ja DNA:n yhteisyritys Suomen yhteisverkko on ilmoittanut rakentavansa 5g-verkkonsa yksinomaan Nokian verkkolaitteille.

Elisa käyttää 5g-verkoissaan Ericssonin sekä Huawein ja DNA pääsääntöisesti Huawein laitteita.

Keskustelu 5g-verkoista on yhä ajankohtaista EU:ssa. Vaikka Suomessa luvat on jaettu ja investoinnit on aloitettu, esimerkiksi Puolassa taajuushuutokauppaa ei ole vielä käyty.

Tilaisuudessa puhunut Huawein tietoturvajohtaja Maria Dunderfelt vakuutti, ettei Huaweilla ole pääsyä operaattorien verkossa liikkuvaan henkilökohtaiseen dataan tai verkonhallintatoimintoihin. Hän myös sanoi, että halutessaan teleoperaattorit voivat tutustua päivitysten lähdekoodiin etukäteen.

Verkoissa on viranomaisia varten rakennettuja seurantamahdollisuuksia, mutta niiden käytön hän sanoi olevan ”tarkkojen prosessien takana”.

Huaweita on aiemmin syytetty näiden viranomaisille luotujen luukkujen hyödyntämisestä. Yhtiö on kiistänyt väitteet.