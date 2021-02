Oululainen Kati, 51, sai huonolla hetkellä tulleesta tekstarista 630 euron laskun – sitten puhelimeen kilahti 10 sekunnissa satoja viestejä

630 euron lasku syntyi hetkessä huijausviestin osuttua todella uskottavaan saumaan.

Oululainen Kati Rasmus, 51, joutui Suomessa tekstiviestitse tulleen pakettihuijauksen uhriksi. Rasmus haluaa varoittaa muita kohtalostaan, koska hänen tekemänsä virhe oli pieni mutta kallis.

– Kyllähän se oli tosi nolo tilanne, kun ei ole koskaan ennen tällaista tapahtunut. Niitä viestejä joskus tulee, joita ei uskalla avata kun kieli on tönkköä tai on pisteitä väärin päin. Mutta kun odottaa postia ja tietää, että paketti on tulossa, niin sitä ajattelee että ”minäpä avaan sen ja katson”, Rasmus kertoo.

Rasmuksen tapauksessa kaikki alkoi tekstiviestillä puhelimeen. Tammikuussa saapunut viesti tuli kuljetuspalvelu PostNordin nimissä ja väitti, että hänelle on tulossa paketti. Viesti vaikutti uskottavalta, koska Rasmus odotti pakettia saapuvaksi. Viesti kehotti näpäyttämään linkkiä paketin seuraamiseksi.

Tämäntyyppisissä huijauksissa tällaiset linkit johtavat huijaussivuille, jotka matkivat aitojen yritysten verkkosivuja ja yrittävät onkia käyttäjän maksutietoja tämän sitouttamiseksi tilausansaan. Niitä on tehty myös PostNordin nimissä.

Lue lisää:

Linkki avasi verkkosivun, joka pyysi hänen puhelinnumeroaan ”lähetyksen seuraamiseksi”. Numeron antamisen jälkeen sivu ehdotti paketin seuraamista Chrome-selaimella.

Tämän napin näpäytys saastutti puhelimen haittaohjelmalla, mutta siitä ei ensin tullut mitään näkyviä merkkejä. Seuraavana päivänä alkoi kuitenkin tulla valtavasti soittoja ruotsalaisista numeroista ja sitten alkoi tekstiviestitulva.

– Kymmenessä sekunnissa tuli satoja viestejä, Rasmus kertoo.

Huijauksen hinta paljastui myöhemmin, kun Telia varoitti Rasmusta saldon nopeasta kasvamisesta. Telian kanssa pääteltiin, että haittaohjelma on vallannut puhelimen ja tehnyt automaattisesti soittoja ja lähettänyt viestejä hintaviin palveluihin.

Ei ole tarkkaan tiedossa, mikä haittaohjelma oli kyseessä. Suomessa on levitetty aktiivisesti viime aikoina FakeCop-, FakeSpy- tai Roaming Mantis -nimistä haitaketta, jonka toiminta vastaa pitkälle Rasmuksen kuvailemaa. Traficom on kuvannut haittaohjelman leviämistä Suomessa epidemiaksi.

Laskun loppusumma oli noin 630 euroa, josta Telia suostui hyvittämään puolet. Jäljelle jäänyt päälle 300 euroa tarkoittaa noin neljäsosaa Rasmuksen kuukausiansioista. Hän kuuli asiakaspalvelijalta, ettei hän ole ainoa tällä tavalla huijattu.

– Eniten minua ärsyttää, ettei Telia ole tiedottanut asiasta. Miksi ei voitu lähettää suoraan viestiä asiakkaille, että tällaista huijausta on liikkeellä? Ehkä itsekään en olisi mennyt siihen, jos olisin viestin saanut.

Tältä puhelin näytti huijauksen jäljiltä. Kuvassa näkyy vain murto-osa kaikista viesteistä.­

”Tämä ei ole helppoa”

Timo Saxén Telian viestinnästä pahoittelee tapahtunutta, mutta huomauttaa tekstiviestin kaikkiin liittymiin olevan äärimmäinen toimenpide. Se voisi jopa toimia itseään vastaan.

– Jos lanseeraamme yleisen varoituskampanjan, siinä voi käydä niin että jotkut asiakkaamme pelästyvät liikaakin. Se generoi aika paljon toimenpiteitä, yhteydenottoja ja liikennettä, joka sitten on pois asiakkaiden neuvonnasta oikeasti akuuteissa tilanteissa. Tämä ei ole helppoa, Saxén hahmottaa.

Telia ei välttämättä aina havahdu huijauksiin nopeasti muuten kuin ulkoa tulevan tiedon ja asiakaspalautteen perusteella.

– Operaattorin voi olla teknisesti aika vaikea päästä näihin kiinni, koska vaikka välitämme puheluja ja viestejä asiakkaille, emme lähtökohtaisesti voi mennä viesteihin sisälle, Saxén perustelee.

Telian asiakaspalvelu oli kuitenkin Rasmuksen mukaan tietoinen huijauksista. Saxénin mukaan on mahdollista, että uhreja on muitakin, mutta hän ei tiedä Teliassa nähdyn mitään tulvaa asiakaspalvelussa postihuijauksiin liittyen.

– Alkuvuoden aikana on näitä [postihuijauksia] jonkin verran enemmän ilmennyt, Saxén myöntää.

Telia on ajoittain varoittanut aaltoilevista huijauskampanjoista esimerkiksi sosiaalisessa mediassa ja sähköpostitse lähetettävissä asiakasviesteissä. Viimeksi Twitterissä julkaistiin varoitus lokakuussa.

– Meillä on ollut sellainen olo, että suomalaiset ovat olleet aika valistuneita näistä.

Viestejä läheisille

Myöhemmin samanlaisen huijausviestin sai myös jokunen Rasmuksen lähipiiriin kuuluva. Ei ole selvää, kieliikö se hänen puhelimensa yhteystietojen mahdollisesta kaappaamisesta vai siitä, että huijausta levitetään voimakkaasti.

PostNord on aikaisempien huijausten yhteydessä kehottanut uhreja olemaan yhteydessä pankkiinsa sen selvittämiseksi, voiko maksut perua. Lisäksi asiasta voi tehdä ilmoituksen poliisille.

Myös Telia kehottaa uhreja olemaan viipymättä yhteydessä pankkiinsa tai esimerkiksi luottokorttiyhtiöönsä riippuen siitä, ketkä kaikki ovat uhrin maksuja käsitelleet.

Rasmuksen puhelinta ei pystytty palauttamaan toimintaan tehdasasetusten avulla edes Telian liikkeessä. Ratkaisuna oli uuden puhelimen ja liittymän hankinta. Hän ei ole vielä jaksanut taistella enempää maksujen peruuttamiseksi. Rasmus lisäsi myös liittymäänsä saldorajan, mitä hän suosittaa muillekin.