Verkkorikollinen tuli katumapäälle – teki tuhot korjaavan työkalun ja paljastaa motiivinsa

Ziggy-kiristysohjelma on nyt vaaraton, Bleeping Computer kertoo.

Yksi kiristysohjelma on nyt joukosta poissa. Ziggy-kiristäjän tekijä lopetti toimintansa ja laittoi jakoon ohjerlman salausavaimet ja työkalun, joilla kaikki uhrit saavat tietonsa takaisin maksamatta lunnaita. Asiasta kertoo Bleeping Computer, jonka mukaan rikollinen antoi ulkopuoliselle tutkijalle tarvittavat tiedot toisen palautustyökalun tekemistä varten. Uhrien kannattaa käyttää tätä tutkijan tekemää työkalua varmuuden vuoksi.

Ziggy oli tyypillinen kiristysohjelma, eli se salakirjoitti uhrien henkilökohtaiset tiedostot ja vaati lunnaita näiden palauttamisesta.

Ziggyn tekijä selvitti motiivejaan Bleeping Computerille. Hän sanoo olevansa kotoisin köyhästä kolmannen maailman maasta ja tehneensä kiristysohjelman saadakseen rahaa. Hän päätti lopettaa toimintansa pelästyttyään viranomaisia muun muassa äskettäisen Emotet-haittaohjelmaa vastaan tehdyn iskun seurauksena.

Rikollinen sanoo tuntevansa myös syyllisyyttä uhriensa puolesta. Bleeping Computerin julkaisemien tietojen perusteella uhrien määrä laskettaneen noin 300:ssa.

Vaikka Ziggy on nyt ajettu alas, se on pisara meressä. Kiristysohjelmien uhka on akuutti ja pahenemaan päin. Viime aikoina on huolestuttanut trendi, jossa kiristäjät eivät enää tyydy salaamaan uhrin tietoja, vaan myös kopioivat ne itselleen ja uhkaavat levittää niitä julkisesti jos lunnaita ei makseta.

Toinen pelottava piirre on kiristysiskujen suuntaaminen terveydenhuoltoa vastaan. Monen sairaalan toiminta on viime aikoina häiriintynyt kiristysohjelman seurauksena.

Suomessa puolestaan pestään edelleen Psykoterapiakeskus Vastaamoa ja sen asiakkaita vastaan tehtyjen kiristyshyökkäysten jälkipyykkiä.