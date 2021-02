Kyberisku Cyberpunk 2077:n tekijään – tietoja varastettu, pelikoodit väärissä käsissä?

Cyberpunk 2077:n kehittäjä kertoo joutuneensa kiristyshyökkäyksen uhriksi.

CD Projekt Red on pyytänyt anteeksi Cyberpunk 2077 -pelin ongelmia.­

Hittipeli Cyberpunk 2077:n kehittäjä, puolalainen CD Projekt Red, kertoi tiistaina joutuneensa tietomurron kohteeksi. Asialla on tuntematon kiristäjä, joka vaatii lunnaita. Niitä ei ole mitään aikomusta maksaa, vaan tiedot palautetaan varmuuskopioista.

– Emme anna periksi vaatimuksille, emmekä neuvottele tekijän kanssa tiedostaen, että tämä voi lopulta johtaa murrettujen tietojen julkaisemiseen, CD Projekt Red sanoo Twitterissä julkaistussa lausunnossaan.

Kehittäjä uskoo pelaajien olevan turvassa.

– Tutkimme tapausta edelleen, mutta voimme jo vahvistaa, että – parhaan tietomme mukaan – murretut järjestelmät eivät sisältäneet mitään pelaajiemme tai palvelujemme käyttäjien henkilökohtaisia tietoja.

CD Projekt Redin mukaan hyökkäys havaittiin maanantaina. Kyseessä on varta vasten kehittäjää vastaan suunnattu isku, joka johti joidenkin sisäisten järjestelmien murtamiseen.

Kiristäjä väittää saaneensa haltuunsa Cyberpunk 2077:n, The Witcher 3:n ja Gwentin lähdekoodit. Mukana on väitetysti myös The Witcher 3:n julkaisematon versio. Lisäksi kiristäjä sanoo varastaneensa yhtiön tilinpitoon, lakiasioihin ja hallintoon liittyviä asiakirjoja.

Vaadittujen lunnaiden kokoa ei mainittu. Jos lunnaita ei makseta, kiristäjä sanoo julkaisevansa lähdekoodit verkossa tai myyvänsä ne eteenpäin. Asiakirjat aiotaan lähettää pelijournalisteille, joskin on epäselvää ketkä heistä haluavat olla tekemisissä kyberrikollisten kanssa.

Kiristysviestissä kehittäjää uhkaillaan maineen menetyksellä ja osakekurssin romahtamisella ”entistäkin alemmas”. Tästä herää kysymys, onko hyökkääjällä jotain hampaankolossa CD Projekt Rediä vastaan. Kehittäjä on saanut viime aikoina paljon huonoa julkisuutta Cyberpunk 2077:n lukuisten ongelmien takia.

CD Projekt Red ei lausunnossaan vahvistanut tai kiistänyt pelien lähdekoodin menetystä. Kehittäjä on ottanut yhteyttä poliisiin ja tietosuojaviranomaisiin. Tietomurrosta tehdään forensinen analyysi tapauksen selvittämiseksi juurta jaksain.