Hakijoita on yhteensä 17.

Jarno Limnéll on Aalto-yliopiston kyberturvallisuuden professori.­

Kyberturvallisuuden asiantuntija Jarmo Limnéll on yksi 17 hakijasta, jotka tavoittelevat Valtorin toimitusjohtajan tehtävää. Limnéll on Aalto-yliopiston kyberturvallisuuden työelämäprofessori. Hän on koulutukseltaan sotatieteiden tohtori.

Virkaa ovat hakeneet myös Valtorin nykyisestä johtoportaasta muutosjohtaja Paula Kujansuu ja tuotantojohtaja Tero Latvakangas.

Nykyinen toimitusjohtaja Pasi Lehmus siirtyy toukokuun alussa tietohallintojohtajaksi Pirkanmaan sairaanhoitopiiriin. Hänen seuraajansa etsintä aloitettiin tammikuussa. Virka on viisivuotinen.

Valtion tieto- ja viestintätekniikkakeskus Valtori tuottaa valtionhallinnon ict-palveluita. Sen asiakkaina ovat kaikki valtionhallinnon virastot ja laitokset.