”Kun Vastaamo-tiedosto poistetaan yhdestä paikasta, se ilmestyy kahteen uuteen” – poliisilta vahva vetoomus netin käyttäjille

Vastaamo-tietojen jakaminen ja uudelleenjulkaiseminen on avannut uuden haaran keskusrikospoliisin tutkinnassa. Poliisi peräänkuuluttaa verkon käyttäjiltä yhteiskuntavastuuta.

Psykoterapiakeskus Vastaamosta varastettu potilasrekisteri on lähtenyt kiertämään internetissä. Kaikkiaan 31 890 alatiedostoa sisältävä latauspaketti ilmestyi eilisen kuluessa useaan tiedostonjakopalveluun.

Poliisi vahvistaa tapahtuman, muttei ota kantaa levinneiden potilastietojen määrään tai paketin sisältöön.

– Näyttää siltä, että ikävämpi skenaario toteutui ja tiedostoa jaetaan suurissa määrin, tutkinnanjohtaja, KRP:n rikoskomisario Marko Leponen sanoo.

– Tässä lyödään raukkamaisesti uhreja oikein urakalla, Leponen jatkaa.

Poliisilla on tiedossa useita internetissä olevia tiedostonjakopalveluita, joissa pakettia jaetaan. Viranomaiset tekevät niistä poistopyyntöjä yhdessä Traficomin Kyberturvallisuuskeskuksen kanssa.

– Mutta kun tiedosto poistetaan yhdestä paikasta, se ilmestyy kahteen uuteen, Leponen toteaa.

Alkuperäisestä terapiatietojen levittämisestä netissä on tehty tähän mennessä hieman alle 25 000 rikosilmoitusta, ja asiaa tutkitaan törkeänä yksityiselämää loukkaavan tiedon levittämisenä. Nyt tapahtuneesta tietojen uudelleenjulkaisemista on tullut uusi tutkintahaara Vastaamo-vyyhtiin, ja myös sen rikosnimike on törkeä yksityiselämää loukkaavan tiedon levittäminen.

Leponen huomauttaa, että julkaisun myötä tietokannalla kiristäminen vaikeutuu huomattavasti. Hän ei spekuloi sillä, onko tietojen julkaisija alkuperäinen kiristäjä ja mikä on tietojen julkaisun motiivi.

– Tutkintalinjat ovat auki.

Potilasrekisterissä on Vastaamon asiakkaiden täydet henkilö- ja yhteystiedot, joita on mahdollista käyttää väärin. Poliisi ei ole vielä saanut rikosilmoituksia, jotka olisivat todennäköisesti peräisin toissa yönä nettiin päätyneen paketin tietojen väärinkäytöstä.

Poliisilla on tiedossa muutama tapaus viime syksyltä, joissa henkilötietoja epäillään käytetyn rikollisesti tietojen ensimmäisen julkaisukerran jälkeen.

Tiedot mahdollistavat identiteettivarkaudet sekä mahdolliset niitä seuraavat rikokset, kuten petokset ja törkeät petokset. Leponen kehottaa ihmisiä tekemään rikosilmoituksen, jos he huomaavat tietojaan käytettävän väärin.

Poliisi vetoaa kansalaisiin, etteivät nämä koskisi Vastaamo-tiedostoon tai jakaisi sitä eteenpäin. Sillä saattaa olla rikosoikeudellisia seurauksia, mutta kyse on myös vastuullisuudesta.

– Poliisi korostaa tässä yhteiskuntavastuuta. Asiaa kannattaa miettiä siltä kanalta, että mitä jos olisi itse jaettujen tietojen joukossa, Leponen sanoo.