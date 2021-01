KRP selvittää netissä jaeltavaa Vastaamo-pakettia – tiedostoon koskeva voi syyllistyä rikokseen

Poliisi selvittää parhaillaan paketin sisältöä.

Keskusrikospoliisi on tietoinen Vastaamon potilasrekisteriksi uskotun tiedoston palaamisesta verkkoon. Vastaamo-tapauksen tutkinnanjohtaja, rikoskomisario Marko Leponen sanoo asian olevan poliisilla selvityksessä.

– On epäiltävissä, että tietokanta on ollut tai on edelleen julkisesti saatavilla. Sen sisältöä emme pysty vielä kommentoimaan. Se on selvittelyn alla, Leponen sanoo puhelimitse.

Poliisi tutkii parhaillaan, onko kyseessä todella Vastaamon tietokanta ja onko kyseessä koko potilasrekisteri.

IS:n saamien tietojen mukaan tiedosto sisältää Vastaamon asiakastietoja, muttei muita alkuperäisessä kiristäjän jakelemassa tiedostopaketissa olleita tietoja. Nyt julkaistujen potilaskertomusten tarkasta määrästä ei ole tietoa. IS on nähnyt myös paketista pimeässä verkossa käytävää keskustelua.

Alun perin tietomurrossa uskotaan varastetun 33 000–37 000 Vastaamon asiakkaan henkilötiedot ja potilaskertomukset.

Kiristäjän lokakuussa jakelema Vastaamo.tar-niminen paketti oli 10 gigatavun kokoinen. Nyt nähty paketti eroaa tiedostopäätteeltään ja on kooltaan murto-osa alkuperäisestä.

Vaikka linkkiä tiedostoon on jaettu pimeässä internetissä, itse tiedosto sijaitsee tavallisen internetin puolella ja on periaatteessa poistettavissa.

– Viranomaisyhteistyöllä tähän yritetään puuttua, jos on sellainen palveluntarjoaja, johon pystytään toimenpiteitä kohdistamaan, Leponen sanoo.

Tiedoston itselleen lataava ja etenkin sitä eteenpäin jakeleva verkon käyttäjä saattaa syyllistyä rikokseen.

– Jos henkilötietoja siirtää muiden saataville, se on yksityiselämää loukkaava tiedon levittäminen. Jos niitä on paljon tai ne ovat arkaluonteisia, voidaan puhua törkeästä tekomuodosta, Leponen sanoo.

Tiedoston lataaminen itselle on tulkinnanvaraisempaa, mutta myös se saattaa täyttää rikoksen tunnusmerkit.

– Tietysti niiden lataamistakaan ei suositella, Leponen toteaa.

Poliisin mukaan kaikki yleisön tiedot asiasta ovat tervetulleita. Leponen neuvoo käyttämään poliisin nettivinkkiä.

Tähän mennessä Vastaamosta varastettuja tietoja ei ole tullut laajamittaisesti vastaan verkossa.