WhatsAppin haastanut Telegram poisti mellakointiviestejä – tuliko paljastaneeksi jotain palvelun yksityisyydestä?

Telegramin viestintää moderoivat ihmiset.

Yllä olevalla videolla tavallinen käyttäjä testaa WhatsAppin vaihtoehdot Signalin ja Telegramin.

Suosiotaan kasvattavan pikaviestin Telegramin perustaja Pavel Durov kertoo palvelun moderointitiimin alkaneen saada tammikuun alusta lähtien aiempaa enemmän ilmoituksia epämääräisestä toiminnasta amerikkalaisilla kanavilla. Telegram on reagoinut tähän ”panemalla kuriin keskusteluja”, eli estämällä satoja väkivaltaan yllyttäviä viestejä, joiden vastaanottajien määrä olisi ollut kymmenissä tuhansissa.

Durov kertoi asiasta Telegram-kanavallaan. Viesti on luettavissa kokonaan uutisen lopussa.

Amerikkalaiset muodostavat vain 2 prosenttia Telegramin käyttäjäkunnasta, mutta Durov sanoo Telegramin ”seuraavan tilannetta tarkasti”. Perustaja muistuttaa, että Telegramin käyttö on sallittua rauhanomaisessa kansalaisaktivismissa ja mielenosoittamisessa. Hän mainitsee esimerkkeinä Valko-Venäjän, Hongkongin, Thaimaan ja Iranin.

Durov ei kerro tarkemmin, miten Telegramin moderointikäytännöt toimivat. Toisin kuin Signalin ja WhatsAppin tapauksessa, Telegramin keskusteluja ei salata päästä päähän. Päästä päähän -salaus tarkoittaa, että kukaan – edes palveluntarjoaja – ei pääse lukemaan lähettäjän ja vastaanottajan välistä viestiliikennettä.

Durov kiittää käyttäjiä, jotka ovat ilmiantaneet väkivaltaan kehottaneita ihmisiä. Tämä viittaa siihen, että moderointia tehdään ilmoitusten perusteella. Sitä Durov ei mainitse, onko palvelulla käytössä myös tekoälypohjaisia työkaluja viestiliikenteen haravoimiseksi.

Telegram tekee usein kysytyissä kysymyksissään selvästi näkyväksi, että ihmismoderaattorit tarkastavat ilmiannetut viestit, eli heillä on pääsy niihin.

Myös WhatsAppissa on olemassa toiminto sisältöilmoitusten tekemiseksi. Palvelu kuitenkin kertoo, ”ettei sillä ole pääsääntöisesti” näkyvyyttä viesteihin.

Durov on aiemmin kertonut Telegramin salaavan kaiken viestiliikenteen lähettäjän ja palvelimen sekä palvelimen ja vastaanottajan välissä. Salauksen avaaminen palvelinpäässä on kuitenkin arveluttanut tietoturva-asiantuntijoita.

Durov on aiemmin kiistänyt palvelun venäläisyyden olevan argumentti sen käyttöä vastaan. Hän sanoi toissa viikolla, ettei Telegramilla ole palvelimia Venäjällä ja viranomaisten estäneen palvelun toimintaa vuosina 2018–20.

WhatsAppin kompuroitua käyttöehtojensa uudistamisessa suurimmat hyötyjät ovat olleet Signal ja Telegram. Näistä enemmän julkisuutta on saanut Signal, sillä sen alkuperä on Yhdysvalloissa ja länsimainen media on kirjoittanut siitä innokkaammin.