Poliisi varoittaa pankkitietoja urkkivista Microsoft-huijareista: ”Sulje puhelu”

Huijaussoitot Microsoftin nimissä eivät ole kadonneet vieläkään, poliisi kertoo.

Kaakkois-Suomen poliisi varoittaa Microsoft-huijauksista. Näissä puheluissa soittaja on esittäytynyt Microsoftin teknisenä tukena ja tiedustellut pankki- ja henkilötietoja.

Tiedotteen mukaan Kaakkois-Suomen poliisille on tehty vuoden alussa pari ilmoitusta tällaisista Microsoft-huijauksista. Poliisi muistuttaa, ettei pankkitunnustietoja tai henkilötietoja pidä koskaan luovuttaa, jos vastaanottajasta ei ole täyttä varmuutta. Viranomaiset, rahalaitokset tai muut asialliset tahot eivät näitä tietoja puhelimessa kysele.

– Jos olet epävarma, onko kyseessä huijaus, sulje puhelu ja soita viranomaisen tai yrityksen omaan viralliseen numeroon. Väärinkäytösepäilyssä kannattaa sulkea pankkikorttisi pankin palvelussa ja tehdä asiasta rikosilmoitus poliisille, tiedote neuvoo.

Teknisen tuen huijari voi soittaa jonkun toisenkin tahon nimissä Microsoftin lisäksi. Yleensä he väittävät, että vastaanottajan tietokoneessa on jotain vikaa. Sen korjaamiseksi soittaja tahtoo etäyhteyden koneeseen. Sitten tyhjennetään ihmisten pankkitilejä ja varastetaan henkilötiedot.

Suomessa on esiintynyt myös muita huijauspuheluita. Suomalaisille on soitettu muun muassa THL:n nimissä maksukorttien tietojen saamiseksi. Verukkeena on käytetty koronalle altistumista ja siihen liittyvää testausta.

Yksi viheliäinen huijauspuhelujen muoto on niin sanottu häläri. Myös näitä on esiintynyt viime aikoina ja niissä on tavoitteena tehdä niin lyhyt puhelu, ettei siihen ehdi edes vastata. Toiveena on, että puhelun saanut soittaa takaisin tietämättä että numero on maksullinen. Menetykset voivat nousta satoihin euroihin.

Hälärinumeroihin soitettaessa rahastus tapahtuu yleensä nopealla vastauksella, ilman että mitään kuuluu. Se käy niin äkkiä, ettei soittaja edes tajua puheluun vastatun. Hälytyssignaalia odotettaessa laskutus sen kuin jatkuu.