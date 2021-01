Näin pornosivut urkkivat sinusta tietoa – ja näin suojaudut

Nettipornon katsojan on hyväksyttävä yksityisyysriski, mutta hänen kannattaa tehdä kaikki mahdollinen sen minimoimiseksi. Asiasta kirjoittaa Men's Health.

Mitä tietoa pornosivut keräävät käyttäjistään ja mitä ne sillä tekevät? Tätä kysyi Men's Health -verkkopalvelu pornosivuilta ja tietoturva-asiantuntijoilta. Vastaus on, että pornosivut eivät ole sen nimettömämpiä kuin muutkaan. Vaikka selaimessa käyttäisi incognito-toimintoa, eli kansanomaisemmin pornotilaa, sivusto voi tallentaa esimerkiksi ip-osoitteen, selailuun käytetyn laitteen ja selaimen sekä mahdollisesti myös katsotun sisällön.

Teoriassa pornosivustot voisivat yhdistellä tietoja muihin lähteisiin tunnistaakseen todellisia henkilöitä ja luodakseen heistä tarkkoja profiileja. Näitä voitaisiin puolestaan myydä eteenpäin.

Suuret alan toimijat Pornhub ja xHamster vakuuttivat, ettei tiedoilla tunnisteta ketään. Sama lupaus ei välttämättä päde lukuisiin pienempiin pornosivustoihin ja niiden kanssa toimiviin datanvälitysyrityksiin. Pelkona on markkina, jossa yksityishenkilöt ostavat tietoja kostaakseen vihamiehilleen paljastamalla heidän pornonkatselunsa.

Riskiä tietojen keräämiseen ja vuotamiseen ei voi kokonaan poistaa. Hyvääkin tarkoittavat pornosivut saattavat vaarantaa käyttäjien arkaluonteisimmat salaisuudet – jos niiltä jää esimerkiksi tietokanta avoimena nettiin inhimillisen erehdyksen takia.

Valinnoilla on väliä

Käyttäjä voi kuitenkin omilla valinnoillaan selvästi vähentää riskiä. Nettiselaimilla on eroa. Googlen Chromea on luonnehdittu jopa melkein vakoiluohjelmaksi, kun taas Mozillan Firefox tekee paljon parempaa työtä verkkosivujen taustalla tapahtuvan utelun estämiseksi ja siitä on olemassa erillinen Forefox Focus -turvaversio. Erityisen turvallisina markkinoidaan myös DuckDuckGota ja Bravea.

Selaimen historia ja keräämät tiedostot kannattaa tyhjentää ajoittain. Mieti myös, mille pornosivustoille menet. Isoilla ja mainettaan varjelevilla sivustoilla on kaupallinen intressi pitää käyttäjänsä turvassa.

Henkilöllisyyttä nettiosoitteiden perusteella selvittäviltä urkintapalveluilta voi suojautua käyttämällä vpn-sovellusta puhelimessa tai tietokoneella. Se salaa tietokoneen käyttäjän nettiosoitteen ja sijoittaa sen vaikka toiseen maahan.

Vpn:ää valittaessa kannattaa tosin myös olla huolellinen. Joukossa on paljon turvattomia sovelluksia.

Isot ovat houkutteleva kohde

Heimdal Security on toisaalta huomauttanut Pornhubia tutkiessaan, että suuruudella on myös haittapuolensa. Suuri koko houkuttaa alastomia vartaloita janoavien käyttäjien lisäksi heidän tietojaan janoavia kyberrikollisia. Hyökkäykset voivat tapahtua etenkin sivustoilla esitettävien mainosten kautta, koska niitä esimerkiksi Pornhub ei voi kunnolla valvoa. On jopa arvioitu, että haittaohjelman kohtaamiseen Pornhubissa on 53 prosentin riski.

Jos luot pornosivustolle tilin, mieti kuinka paljon annat itsestäsi todellista tietoa. Sivuilla ei esimerkiksi kannata käyttää tavallisesti käyttämääsi sähköpostiosoitetta. Kertakäyttöosoitteista on silloin apua.

Juttu on julkaistu alun perin 25.11.2019.