Brexit-sopimuksessa hämmentävä yksityiskohta – tekstissä kummittelee muinaismuisto 90-luvulta

Netscape ja täydellisesti vanhentunut turvatekniikka mainitaan Brexit-sopimuksessa.

Euroopan unionin ja siitä eroavan Britannian jouluaattona saavuttama kauppasopimus tuotti massiivisen sopimusasiakirjan, jossa on 1246 sivua (pdf). Tietoturvaihmisten huomio on nyt kuitenkin kiinnittynyt erityisesti sivuun 921, muun muassa BBC ja The Guardian kertovat.

Tietoturva-aiheinen uutispalvelu Hackaday huomauttaa sivulla 921 puhuttavan ”moderneista sähköpostiohjelmistopaketeista mukaan lukien Outlook, Mozilla Mail kuten myös Netscape Communicator 4.x”. Kaksi viimeisintä ovat kuitenkin ohjelmistohistoriaa. Viimeinen Netscape Communicator -selaimen merkittävä versio ilmestyi vuonna 1997.

Ohjelmistot mainitaan ihmisten dna-profiilitietojen käsittelyn yhteydessä. Asiakirja myös suosittaa käyttämään tietojen suojauksessa 1024-bittistä rsa-salausta ja sha-1-tiivistefunktiota, jotka ovat auttamattoman turvattomia. Suomen tietoturvaviranomainen Kyberturvallisuuskeskus kertoi sha-1:n lopullisesta murtamisesta noin vuosi sitten.

Asiantuntijat epäilevät, että syynä tekstin lapsuksiin on vanhojen tekstien kopioiminen ja liimaaminen suoraan erosopimukseen. Kenties asialla oli kiireessä ja kovan paineen alla työskentelevä virkamies, joka halusi helpottaa taakkaansa. Toisten mukaan virheille ei ole oikeutusta. Heihin lukeutuu salausasiantuntija Bill Buchanan, joka julkaisi twiitin muistuttaakseen miltä Netscape Communicator 4.0 näytti.

Tekstin virheillä ei luultavasti ole suurempaa merkitystä, sillä ne tuskin pakottavat ketään käyttämään vanhentuneita ohjelmistoja ja salausmenetelmiä. Hackadayn mukaan ne mainitaan lähinnä esimerkkeinä eikä vaatimuksina.