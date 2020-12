Kyberisku plastiikkakirurgiseen sairaalaan – kiristäjät uhkaavat julkaista intiimikuvat

Britanniassa paljastunut hyökkäys on uusi esimerkki siitä, miten ihmisten arkaluonteiset tiedot voivat päätyä kiristysmateriaaliksi. Asiasta kertoo BBC.

Suuri brittiläinen laihdutus- ja kosmeettisia leikkauksia tekevä sairaalaketju The Hospital Group on joutunut kiristyshyökkäyksen uhriksi, kertoo BBC. REvil-niminen rikollisryhmä väittää pimeässä internetissä varastaneensa yli 900 gigatavun verran potilaiden ennen ja jälkeen -valokuvia, jotka eivät hyökkääjien mukaan ole aina mukavaa katsottavaa. Näitä intiimikuvia uhataan julkaista, jos sairaala ei maksa lunnaita.

Sairaala on vahvistanut tietomurron ja myöntää joitakin potilastietoja voineen joutua vääriin käsiin. Lausunnossa ei kommentoida lunnasvaatimusta tai miten siihen aiotaan reagoida. Ketju on ilmoittanut murrosta Britannian tietosuojaviranomaiselle ja on lähettänyt sähköpostia kaikille asiakkaille. Henkilökohtaisempia tietojaan mahdollisesti menettäneisiin asiakkaisiin otetaan erikseen yhteyttä.

BBC:n mukaan mukaan monissa ennen ja jälkeen -kuvissa ei oletettavasti näy potilaiden kasvoja. Siitä ei ole tietoa, että yksittäisiä asiakkaita olisi lähestytty lunnasvaatimuksilla. Suomessa näin tapahtui Psykoterapiakeskus Vastaamon tietomurron jälkeen.

Iskuja terveydenhuoltoa vastaan pidetään yhtenä kyberrikollisuuden kaikkein alhaisimmista muodoista. Jotkut kiristysryhmät ovat luvanneet säästää sairaalat, mutta hyökkäyksiä on silti nähty. Saksassa epäiltiin naisen kuolleen tällaisen hyökkäyksen seurauksena.

Asiaa seuranneissa selvityksissä kävi kuitenkin ilmi ettei kuolema ollut kiristysohjelmasta johtuva, kertoo muun muassa Technology Review.

Venäläiseksi epäilty REvil-rikollisryhmä on entuudestaan tunnettu. Viime keväänä se iski newyorkilaiseen lakifirmaan ja varasti useiden megatähtien arkaluonteisia tietoja. Heidän joukossaan olivat tiettävästi ainakin Madonna, Bruce Springsteen, Sir Elton John, Christina Aguilera, Lady Gaga ja Nicki Minaj.