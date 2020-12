KRP tutkii eduskunnan tietomurtoa vakoiluna: ”Olemme tehneet kansainvälistä yhteistyötä”

Keskusrikospoliisi ei näe ainakaan toistaiseksi yhteyttä eduskunnan tietomurron ja Yhdysvaltoja ravistelleen murtosarjan välillä.

Keskusrikospoliisi on tehnyt tänään julkisuuteen tulleesta eduskuntaan kohdistuneesta tietomurrosta tutkintaa loppusyksystä asti. Asiaa tutkitaan epäiltynä törkeänä tietomurtona ja vakoiluna.

KRP:n mukaan murtoon saattaa liittyä Suomen vahingoittaminen tai tietojen hankinta vieraan valtion hyväksi.

KRP kertoi myös, että teko ei ole sattumanvarainen. KRP:n rikosylikomisario Tero Muurmanin mukaan mahdollisesta valtiollisesta toimijasta ei kuitenkaan voi puhua minkäänlaisella varmuudella.

– Siihen ei pystytä sanomaan yhtään mitään. Tekijät ovat tuntemattomia. Tällaisia johtopäätöksiä ei pysty missään nimessä tekemään, Muurman sanoo.

Kyberrikosten todellista tekijää on usein hyvin vaikea näyttää toteen. Osaavien tahojen tekemiin tietomurtoihin liittyy yleensä jälkien huolellinen peittäminen ja epäilyksien ohjaaminen toisaalle.

Muurman perustelee niukkaa tiedottamista tutkinnan turvaamisella. Tekijä todennäköisesti seuraa tiedotusvälineitä.

– Emme halua antaa tekijälle yhtään ylimääräistä tietoa siitä, miten tapauksen tutkintaa on viety eteenpäin.

Muurman ei kommentoi myöskään sitä, millaisia tietoja murtautujalle on päätynyt.

Yhdysvalloissa paljastui alkukuusta laaja ministeriöihin ja suuryrityksiin kohdistunut tietomurtojen sarja, jossa hyödynnettiin verkkohallintatyökaluista vastaavan SolarWindsin ohjelmistopäivityksiä. Murtoja epäillään valtiollisesti toteutetuksi.

Muurmanin mukaan nykytiedoilla ei voida vetää johtopäätöksiä siitä, mihin murto liittyy – eikä myöskään vetää siitä yhteyksiä SolarWindsiin. Hän ei kommentoi, onko eduskunnassa käytetty haavoittuvaa ohjelmistoa.

Murron kohteiksi joutuneiden henkilöiden tarkkaa määrää ei ole paljastettu, mutta se on ”enemmän kuin yksi”.

– Meillä on tiedossa ne, joita tämä näillä tiedoin koskee.

Muurman sanoo, että tutkinnan aikataulua on vaikea kommentoida, sillä siihen vaikuttaa paljon erilaisia tekijöitä.

– Meillä tutkinta jatkuu, kuten se on jatkunut tähänkin saakka. Mitään uutta tai ratkaisevaa ei ole odotettavissa. Jatkamme edelleen tiedonkeruuta ja tiedon analysointia. Niiltä pohjin teemme päätöksiä, miten tutkintaa jatketaan ja tarvitaanko lisäselvityksiä. Tämä on normaalia rikostutkintaa, jota jatkamme kuten tähänkin saakka.

Tietoa kerätään monista lähteistä, joista osa on ulkomaalaisia.

– Olemme tehneet kansainvälistä yhteistyötä, mutten voi lähteä erittelemään näitä tahoja.

Eduskuntamurron lisäksi KRP:llä on tutkinnassa laaja Vastaamo-tietomurron vyyhti. Miten poliisi tasapainottelee resurssien kanssa?

– Tämä on normaali tilanne. Meillä on jatkuvasti useita juttuja työn alla. Se on jatkuvaa arviointia siitä, mihin resursseja kohdennetaan. Tilanne sen aina määrittää.