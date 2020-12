Pakotteiden keskellä rimpuileva Huawei toivoo loppua USA:n ”poukkoilevalle politiikalle” – ennustaa käyttöjärjestelmien pirstoutuvan

USA:n pakotteet vaikeuttavat merkittävästi Huawein toimintaa.

Huaweilla on vaikeuksia niin puhelinten kuin 5g-verkkojen markkinoilla.­

Kiinalainen teknologiajätti Huawei on tukalassa asemassa. Yhtiön puhelinmyynti Euroopassa ja Yhdysvalloissa on romahtanut, ja johtava mobiiliverkkojen valmistaja taistelee asemastaan 5g-markkinoilla. Maailman suurin verkkoyhtiö on suljettu pois monien maiden markkinoilta.

Huawei on Yhdysvaltojen kauppaministeriön mustalla listalla, ja amerikkalaisyhtiöt saavat käydä kauppaa sen kanssa vain poikkeusluvalla. USA on sittemmin kiristänyt pakotteita kieltämällä sirujen myynnin Huaweille, jos niiden valmistuksessa on käytetty amerikkalaistekniikkaa.

Yksi suurista kysymyksistä on, miksi Microsoft saa käydä kauppaa Huawein kanssa ja myydä sen laitteisiin Windows-käyttöjärjestelmää, mutta Googlen Android-versio ja palvelut ovat kiellettyjen listalla.

Huawein globaalin kyberturvallisuuden johtajan Mika Lauhteen toimipiste on yleensä Kiinan Shenzhenissä, mutta koronavirus on pitänyt hänet Suomessa.­

Huawein virtuaalisessa lehdistötilaisuudessa puhunut kyberturvallisuusjohtaja Mika Lauhteen mukaan Google kamppailee rajoituksia vastaan, mutta sen on mukauduttava Yhdysvaltain kauppaministeriön linjauksiin.

– Google tekee paljon työtä kulissien takana. Tämä on huomattu positiivisesti Huaweilla, Lauhde sanoo.

Lauhde painottaa, että Huawei on edelleen Googlen merkittävä asiakas vanhojen Google-pohjaisten laitteiden myötä. Googlella olisi myös vahva taloudellinen intressi jatkaa yhteistyötä Huawein kanssa.

Lauhteen mukaan USA:n vallanvaihdon myötä joitakin rajoituksia olisi jo höllennetty. Hän kuitenkin myöntää, että boikotti iskee Huawein omiin älypuhelimissa käytettyihin Kirin-prosessorisiruihin, joista on pulaa.

Huawein näkemyksen mukaan Eurooppa on jäänyt muusta maailmasta jälkeen siinä, että sen riippuvuus amerikkalaisista käyttöjärjestelmistä on korkea. Niin Japani, Venäjä, Korea kuin Intia kehittelevät omia käyttöjärjestelmiään. Huawei kehittelee parhaillaan omaa Harmony OS -käyttöjärjestelmäänsä puhelimiin ja muihin älylaitteisiin.

– Maailma on jatkossa fragmentoituneempi sekä sovelluskappojen että käyttöjärjestelmien suhteen, Lauhde sanoo.

Ongelmaksi kaikissa omissa käyttöjärjestelmissä muodostuu ekosysteemin eli sovellusten ja niiden kehittäjien verkoston luominen. Huawei kamppailee tämän ongelman kanssa pyrkiessään laajentamaan AppGallery-sovelluskauppansa tarjontaa. Sieltä puuttuvat yhä esimerkiksi tärkeät pankkisovellukset.

Huawein puhelinten myynti on rajussa laskussa Yhdysvaltain pakotteiden myötä, ja uutisointi yhtiöstä on negatiivispainotteista. Lauhteen mukaan Huawei katsoo asioita eteenpäin pitkällä aikavälillä.

Kiinalaisyhtiö toivoo USA:n ”poukkoilevan politiikan vähenevän ja näkyvyyden [tulevaisuuteen] lisääntyvän”. Turvallisuusjohtaja asettelee sanansa ilmeisen varovasti, kun hän sanoo tämän ”haitanneen koko teollisuutta”, joka tekee kehitystyötä jopa 15 vuoden aikajänteellä.

Huawein verkkolaitteisiin kohdistetun laatukritiikin Lauhde kuittaa toteamalla, että ”Huawein laitteet ovat ensimmäisenä hakkerien kiinnostuslistalla”.

– Kukaan ei tee työtä niiden turvallisuuden parantamiseksi yhtä paljon kuin me, Lauhde sanoi kehottaen muita verkkolaitevalmistajia antamaan ohjelmistojensa lähdekoodin tarkastettavaksi.

Lauhde kiittelee Suomen keskusteluilmapiiriä, ”public private partnershipia”, jossa keskusteluun osallistuvat niin julkiset tahot kuin teleoperaattorien kaltaiset toimijat. Hän nostaa tämän vastakohdaksi Ruotsissa nähdyn tilanteen, jossa Ruotsin posti- ja telehallitus kielsi Huawein laitteiden käytön 5g-huutokaupassa turvallisuuspoliisin suosituksesta. Oikeus kumosi sittemmin tämän päätöksen.

Lauhteen mukaan Huawein sulkeminen pois verkkojen tarjouskilpailuista hidastaa myös 5g-verkkojen kehitystä merkittävästi.