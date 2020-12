Suosittu ilmaisvirustutka myytiin – hinta hämmästyttää

Avira on kohta uuden yhtiön omistuksessa, kun yhtiö myydään erikoiseen hintaan. Pitääkö ilmaiskäyttäjien pelätä?

Saksalainen ja ilmaista virustutkaa tarjoava Avira vaihtaa omistajaa. Yritys myydään aiemmin Symantecina tunnetulle amerikkalaiselle tietoturvayhtiö NortonLifeLockille, firmojen yhteinen tiedote kertoo. Kauppahinta on 360 miljoonaa dollaria eli noin 297 miljoonaa euroa, ja kauppa vaatii vielä viranomaisten siunauksen.

Aviralla on yli 30 miljoonaa käyttäjää, joista yli 1,5 miljoonaa on maksavia asiakkaita. Ohjelmisto on suosittu tavallisten kuluttajien keskuudessa.

Aviran käyttäjäluvut eivät enää vastaa aiempien vuosien huippulukemia, mutta virustutka on voinut saada nostetta tärkeän kilpakumppaninsa Avastin ja sen omistaman AVG:n virheistä. Tammikuussa kävi ilmi, että Avast oli myynyt muun muassa Googlelle, Microsoftille ja Pepsille käyttäjätietoja, joista saattoi olla mahdollista päätellä yksittäisiä käyttäjiä. Tämän seurauksena Avast lopetti tietojen keräämisen ja myymisen.

Kauppa voi huolestuttaa ilmaistutkan käyttäjiä, sillä ostaja NortonLifeLock ei ole ilmaisesta virustorjunnastaan tunnettu. Tiedotteessa yritykset kuitenkin korostavat kaupan etua siinä, että nyt NortonLifeLock saa tarjontaansa myös ilmaisen tuotteen asiakkaiden houkuttelemiseksi.

Myyjänä kaupassa on Aviran vasta huhtikuussa hankkinut bahrainilainen sijoitusyhtiö Investcorp. Silloin se maksoi Avirasta ”vain” 180 miljoonaa dollaria, uutispalvelu ZDNet kertoo. On epäselvää, miksi NortonLifeLock päätyi 360 miljoonan dollarin kauppasummaan, mutta ainakin Investcorp näyttää tehneen hyvän diilin.