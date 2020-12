Oikeus mursi salatun sähköpostin suojauksen Saksassa – palvelua käytti myös Vastaamo-kiristäjä

Saksalaisoikeuden päätös nakertaa miljardien nettikäyttäjien päästä päähän -salausta. Asiasta kertoo Heise-teknologiajulkaisu.

Tutanota on salattua sähköpostia tarjoava, Saksan Hannoverissa pääkonttoriaan pitävä internet-yhtiö. Kuvakaappaus Tutanotan palvelun etusivulta.­

Käyttäjien viestit päästä päähän salaava ja niitä sitten salattuna säilyttävä sähköpostipalvelu Tutanota joutuu tuomaan palveluunsa takaoven, joka päästää viranomaiset käsiksi joihinkin viesteihin. Heise-teknologiajulkaisun mukaan (saksaksi) asiasta päätti Kölnin alueoikeus, jonka mukaan Tutanotan on lisättävä toiminto jolla poliisi pääsee katsomaan yksittäisiä sähköpostilaatikoita ja lukemaan posteja selväkielisinä.

Tutanota sanoo valittavansa päätöksestä, mutta sanoo silti joutuvansa rakentamaan takaoven vuoden loppuun mennessä. Mikäli päätös myöhemmin kumotaan, takaovea ei lisätä palveluun tai se poistetaan siitä.

Oikeudessa oli kiistaa siitä, voidaanko Tutanota laskea televiestintäpalveluksi. Euroopan unionin tuomioistuin katsoi vuonna 2019, että sähköpostipalvelut eivät ole sellaisia, mutta Kölnin oikeuden mielestä Tutanotalla on osansa televiestintäpalvelujen toimittamisessa. Tutanota pitää päätöstä järjettömänä.

Muun muassa Vastaamo-kiristäjä käytti Tutanotaa nimettömien sähköpostien lähettämiseen. Oikeuden päätös ei kuitenkaan liity Vastaamon kiristystapaukseen, vaan toiseen sellaiseen jossa kohteena on autoalan yhtiö.

Vastaamo-kiristäjä lopetti Tutanotan käyttämisen kiritysprosessin aikana ja siirtyi Sveitsissä toimivan Protonmalin käyttäjäksi. Tutanotan tavoin myös Protonmal on tiukasti salakirjoitettu ja suojattu palvelu.

IS Digitodayn tietojen mukaan siirtymän takana oli se, että kirauistäjän Tutanota-tili suljettiin. Palvelu siis reagoi viranomaisten yhteydenottoihin.

Nyt tehty päätös koskee vain Tutanotaa, sen yhtä asiakasta ja pelkästään tämän asiakkaan uusia viestejä, koska Tutanotalla ei ole keinoa nähdä vanhoja salattuja viestejä. Silti päätös on merkittävä ja voi antaa osviittaa tulevasta.

Euroopan unionissa on parhaillaan liikehdintää vahvaa salausta vastaan. Jäsenmaiden välinen ministerineuvosto on esittänyt päästä päähän -salauksen purkamista ja samanlaisia aikeita on ollut Yhdysvalloissa.

Toteutuessaan salauksen purku voisi koskea esimerkiksi WhatsAppin kaltaisia jättiläisiä miljardeine käyttäjineen. WhatsApp ja esimerkiksi Apple ovat puhuneet vuosia salauksen puolesta korostaen, että mikä tahansa viranomaisia varten rakennettava takaovi tietoihin päätyy lopulta myös rikollisten ja vieraiden valtioiden tietoon.