Maailmalla on uusi huijaussoittojen tyyppi – myös soitoissa Suomeen uusi niksi

Veroviranomaisten numeroista tulevat väärennetyt soitot ovat muodostuneet todelliseksi ongelmaksi Australiassa.

Suomalaiset kärsivät parhaillaan ainakin kahdenlaisista huijauspuheluista. Takaisinsoittoon perustuvat wangiri-huijaukset ovat huijausten yksi muoto.

Toinen ovat teknisen tuen huijaukset, joissa soittaja väittää olevansa töissä Microsoftilla tai muussa teknologiafirmassa ja tarvitsevansa pääsyn vastaajan tietokoneelle.

Nämä huijaukset tulevat väärennetyistä numeroista. Soitto saattaa näyttää tulevan Tanskasta, Kreikasta – tai vaikka Suomesta.

Puhelinnumeron väärentämiseen perustuvia huijauksia on myös häijympiä. ABC News kertoo, että Australiassa kansalaisille on soitettu huijauspuheluita, jotka vaikuttavat tulevan paikallisen verohallinnon numeroista.

Puheluissa on uhkailtu ihmisiä ja vaadittu näiden maksutietoja. Rahaa on onnistuttu varastamaan laittamalla ihmiset ostamaan muun muassa lahjakortteja, valmiiksi ladattuja luottokortteja ja kryptovaluuttaa.

12 kuukauden aikana verovirasto on saanut yli 160 000 ilmoitusta petoksista tai niiden yrityksistä.

Mukaan luettuna muut puhelinhuijaukset australialaiset ovat menettäneet kuluvan vuoden aikana huijareille 36 miljoonaa Australian dollaria eli 22 miljoonaa euroa.

Traficomin Kyberturvallisuuskeskuksen tietoturva-asiantuntija Ville Kontinen ei usko, että verohuijaus rantautuisi sellaisenaan Suomeen. Pieni kielialue suojelee jossain määrin petosyrityksiltä.

Kontinen kertoo, että teknisen tuen huijausten määrä on pystytellyt melko tasaisena viimeisen parin kuukauden ajan. Niissä on kuitenkin nähty jonkin verran variaatiota sen suhteen, mistä huijari sanoo soittavansa.

Pari viikkoa sitten huijarit soittivat Telian ja Elisan nimissä. Englantia puhuneet soittajat ovat väittäneet ottavansa yhteyttä ”laajakaistaan liittyvissä ongelmissa”. Tämän jälkeen on pyydetty etähallintayhteyttä koneelle.

– Tämän jälkeen on havaittu, että ”koneella on hirvittävästi hakkereita ja ongelmia”, Kontinen sanoo.

Huijarit ovat myös yrittäneet harhauttaa uhrejaan väitteillä, että rahat olisi siirrettävä ”turvaan verkkopankista koneelle päässeiltä hakkereilta”.

Kyberturvallisuuskeskus saa ilmoituksia huijaussoitoista päivittäin. Joukossa on myös uhreja, joiden koneelle on päästy. Joissain tapauksissa on syntynyt rahallisia menetyksiä, minkä lisäksi huijareille on annettu luottokortti, ajokortti- tai passikuvia ja vastaavaa.

Luottokortin tietoja käytetään usein kryptovaluuttojen ostamiseen, ja kortti tyhjennetään ”tappiin asti”. Menetykset riippuvat yleensä siitä, kuinka korkea luottoraja kortissa on.

– Useimmin puhutaan useampien tuhansien eurojen menetyksistä per uhri. Harvinaisemmissa tapauksissa kymmenistä tuhansista, Kontinen toteaa.