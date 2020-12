Suomalaisten puhelimet pirisevät tiuhaan – lyö luuri korvaan tällaiselle soittajalle heti

Suomessa pitkään esiintyneet teknisen tuen huijauspuhelut näyttävät olevan tällä hetkellä erittäin yleisiä.

Ulkomailta Suomeen soitetut huijauspuhelut Microsoftin teknisen tuen näyttävät saaneen uutta vauhtia. Ilta-Sanomien toimituksessa ainakin neljä henkilöä allekirjoittanut mukaan lukien on saanut tiistain aikana puheluita, jotka ovat olleet joko selviä huijauksia tai ainakin epäilyttäviä. Lisäksi tiedossa on useampia tapauksia, joissa henkilö on saanut useita huijaussoittoja muutaman viikon sisällä.

Osasta soitoista soittajan puheesta on vaikea saada selvää. Useissa puheluissa puhelussa on kuulunut taustalla hälinää ja sitten se on katkennut. Yhdessä katkenneessa puhelussa tuntui kuuluvan naisen ääni juuri ennen sen poikki menemistä.

Ymmärrettävissä puheluissa soittaja on väittänyt edustavansa Microsoftin teknistä tukea. Intialaisittain englantia puhuva mies käytti termiä ”Windows technical department”. Lisäksi IS Digitodayn tiedossa on tapaus, jossa alaikäinen lapsi on saanut viime viikolla useamman huijauspuhelun eri numeroista salaiseen liittymäänsä.

Puhelut ovat tulleet muun muassa suomalaisesta 045-numerosta brittiläisestä +44-numerosta ja marokkolaisesta +212-numerosta. Numeron alkuperään ei voi luottaa, sillä ne ovat usein väärennettyjä. Näytöllä voi myös lukea, että numero on tuntematon.

Suomen tietoturvaviranomainen Kyberturvallisuuskeskus on varoittanut puheluista hiljattain. Viimeksi marraskuun puolivälin jälkeen päivitetyssä artikkelissaan keskus kertoi suomalaisille organisaatioille ja yksityisille henkilöille tulleen runsaasti puheluita, joissa soittaja esiintyy teknisenä tukena.

Huijauksen kaava on yleensä sama. Soittaja väittää, että uhrin tietokoneella on tietoturvaongelma ja pyytää avaamaan koneen korjatakseen sen. Soittaja vetoaa kiireeseen ja haluaa, että tietokoneeseen asennetaan etähallintaohjelma ”avun antamiseksi”. Todellinen tarkoitus on kaapata tietokone, onkia käyttäjän arkaluonteisia tietoja ja sitten esimerkiksi kirjautua uhrin pankkitilille rahan varastamista varten tai tehdä bitcoin-ostoksia tämän nimissä.

Soittaja ei aina esiinny Microsoftin nimissä. Huijari voi väittää edustavansa myös esimerkiksi kotimaista teleoperaattoria.

IS Digitodayn tiedossa on myös tuoreita soittoja, joissa puhelin on pirissyt, mutta lakannut pian soimasta. Tähän on kaksi mahdollista selitystä: Kyseessä voi olla kalliiksi käyvä takaisinsoittohuijaus. Toinen vaihtoehto on, että kyse on läpi menneestä Microsoft-huijaussoittoja tehtailevasta tietokoneen tekemästä automaattisoitosta, johon ei ole löytynyt huijarien soittokeskuksesta vapaata työntekijää.

Tuntemattomasta numerosta tulleeseen puheluun ei kannata soittaa takaisin.

Kyberturvallisuuskeskukselle on raportoitu satoja puhelinnumeroita, joista huijaussoittoja on tullut. Yleisiä numeroita ovat esimerkiksi +35840..., +35845..., 09-alkuiset numerot tai muiden kotimaisten telealueiden suuntanumerot. Myös yritysnumeroita ja samoja numeroita ilman ulkomaan suuntanumeroa näkyy paljon, Kyberturvallisuuskeskus kertoo.

Puheluun vastaaminen ei ole vaarallista, eikä siitä aiheudu kuluja. Jos olet vastannut epämääräiseen puheluun, lyö luuri rohkeasti soittajan korvaan. Rikolliselle ei tarvitse olla kohtelias.

Jos konnat saivat pääsyn tietokoneellesi tai pankkitilillesi, soita heti pankkiisi ja tee sen jälkeen rikosilmoitus. Kyberturvallisuuskeskus pyytää uhreja ilmoittamaan asiasta heille lomakkeella. Poista huijarin asentamat etähallintaohjelmat, ja vaihda kaikki sähköpostin, sosiaalisen median ja muiden palveluiden salasanat.