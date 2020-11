Toinenkin sveitsiläinen kryptausyhtiö toimi CIA:n piikkiin – poliitikot vaativat tutkintaa

Tapaus on erityisen nolo Sveitsille, joka on ollut julkisesti erityisen tarkka puolueettomuudestaan.

Sveitsissä jo toinen viestinsalauslaitteita valmistanut yritys on paljastunut ulkomaisten tiedustelupalveluiden laskuun toimineeksi Troijan hevoseksi. Tapaus on erityisen nolo Sveitsille, joka on ollut julkisesti erityisen tarkka puolueettomuudestaan.

Helmikuussa Sveitsin yleisradio SRF, Washington Postin ja Saksan julkisen palvelun tv-kanava ZDF paljastivat yhteisessä jutussaan, että kryptauslaitteita vuosikymmenien ajan yli sataan maahan myynyt Crypto AG -yritys oli oikeasti Yhdysvaltain ja Saksan tiedustelupalveluiden omistama.

Yritys toimitti viestinsalauslaitteistoa yli 120 valtiolle toisesta maailmansodasta lähtien tämän vuosituhannen alkuun asti. Asiakkaita olivat muun muassa Iran, Intia, Pakistan ja lukuisat Etelä-Amerikan sotilasjuntat. Niiden lähettämät viestit päätyivät suoraan Saksan ja Yhdysvaltojen tiedustelupalveluille.

Nyt SRF on paljastanut, että myös toinen, pienempi kryptausfirma Omnisec oli samojen tiedustelupalveluiden omistama. Cryptosta poiketen se myi käpälöityä laitteistoaan myös Sveitsin omille virastoille ja jopa tiedustelupalvelulle,

Paljastuksesta on noussut uusi skandaali, ja lukuisat sveitsiläispoliitikot ovat vaatineet asiasta parlamentaarista tutkimusta.

– Miten tällaista voi tapahtua Sveitsin tapaisessa maassa, joka väittää olevansa puolueeton? ihmetteli maan sosialistipuolueen toinen puheenjohtaja Cedric Wermuth SRF:n haastattelussa.

Crypton tapauksesta valmistui tutkinta aiemmin tässä kuussa. Sen mukaan myös Sveitsin oma tiedustelupalvelu hyötyi Saksan ja Yhdysvaltojen keräämistä tiedoista.