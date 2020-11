Podcast: KRP:llä kova vaihe päällä Vastaamo-tutkinnassa – ”Etsimme sieltä valtavasta datamassasta niitä jälkiä”

Keskusrikospoliisi yritti estää, etteivät Psykoterapiakeskus Vastaamon asiakkaiden arkaluontoiset tiedot olisivat päätyneet nettiin. Nyt keskusrikospoliisin omassa podcastissa kerrotaan, miten tutkinta sai alkunsa.

Keskusrikospoliisi sai Vastaamolta syyskuun 29. päivä ilmoituksen, jonka mukaan sitä kiristettäisiin. Tekijä oli ilmoittanut yritykselle, että sen tietokanta oli anastettu, ja tekijä haluaisi siitä korvauksen.

Poliisi lähti kuumeisesti selvittämään asiaa, ja tutkimuksissa paljastui nopeasti, että tekijä oli tosissaan. Se toden totta oli saanut yrityksen tietokannan haltuunsa.

Poliisi lähti miettimään, voitaisiinko rikosta jotenkin estää. Siksi asiasta ei alkuun hiiskuttu mitään julkisuuteen.

– Me halusimme turvata esitutkinnan alkutoimet ja myös teimme kaikkemme sen eteen, että sitä tietokantaa ei julkaistaisi ja että me saisimme sen mahdollisesti takaisin, tutkinnanjohtaja, rikoskomisario Marko Leponen sanoo keskusrikospoliisin Kuulusteluhuone-nimisessä podcastissa.

Vastaamon asiakkaiden arkaluontoisia tietoja kuitenkin julkaistiin netissä.

Leposen mukaan tutkinta etenee juuri nyt kovaa vauhtia.

– Se ei tietysti tällä hetkellä näy julkisuuteen, miten kovasti töitä tehdään. Tutkinta on tietyllä tavalla maratonjuoksu. Se alkukiihdytys on otettu ja nyt on ikään kuin sen pitkän tasaisen juoksun vaihe, missä tehdään ihan raa´asti manuaalisesti työtä. Etsimme sieltä valtavasta datamassasta niitä jälkiä, mitä sinne on jäänyt ja pyrimme tunnistamaan sieltä taustalta sen tekijän, Leponen sanoo tuoreessa podcast-jaksossa.

Poliisi ei voi kertoa yksityiskohtaisia tietoja tutkinnan tämänhetkisestä tilanteesta, ettei esitutkinta vaarantuisi. Leponen kuitenkin sanoo, että ”iso määrä ihmisiä” tekee töitä aamusta iltaan ja viikonloppunakin asian selvittämiseksi.

Poliisille on tehty asiaan liittyen yli 25 000 rikosilmoitusta. Määrä on poikkeuksellinen.

– No on tämä erittäin poikkeuksellinen ja tällaista samanlaista tapausta ei ole poliisin historiassa ollut ja toivottavasti samanlaista ei tietenkään tulekaan, Poliisihallituksen poliisitarkastaja Kimmo Ulkuniemi kertoo Kuulusteluhuoneen podcastissa.