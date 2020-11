Vastaamo-kiristyksestä rikosilmoitusten vyöry – Poliisi: ei vaikuta tutkintaan

KRP kertoo selvittävänsä edelleen useita tutkintalinjoja.

Poliisi pyytää Vastaamo-kiristyksestä rikosilmoituksen tehneiltä kärsivällisyyttä, sillä rikosilmoitusten jäljennösten lähettäminen on tavallista hitaampaa.­

Poliisi kertoo, että Psykoterapiakeskus Vastaamon tietovuodon uhrien tekemiä rikosilmoituksia käsitellään poliisilaitoksissa jatkuvasti. Niiden käsittely viivästyttää myös rikosilmoitusten jäljennösten lähettämistä. Rikosilmoituksen jäljennöstä tarvitaan esimerkiksi vakuutusyhtiöiden kanssa asioitaessa.

Rikosilmoituksia on tehty jo 25 000. Ilta-Sanomat Digitoday kertoi asiasta viime viikolla.

– Koska tutkittava rikoskokonaisuus on poikkeuksellisen laaja ja ilmoituksia on tehty suuri määrä, pyydämme ihmisiltä kärsivällisyyttä prosessin kanssa. Vaikka rikosilmoitusten käsittely poliisissa kestää ruuhkasta johtuen tavanomaista pidempään, ei tällä ole vaikutusta esitutkinnan etenemiseen, sanoo Poliisihallituksen poliisitarkastaja Kimmo Ulkuniemi tiedotteessa.

Rikosilmoitusten kirjaamisesta vastaa pääsääntöisesti paikallispoliisi.

KRP sanoo tekevänsä tutkintaa jatkuvasti sekä suomalaisten että ulkomaisten viranomaisten kanssa.

Tutkintalinjoja on edelleen useita, ja läpikäytävää materiaalia on paljon. Rikosylikomisario Tero Muurman sanoo poliisin tiedottavan tutkinnasta ”niin usein kuin se on mahdollista”.

Poliisin tutkimat rikosnimikkeet ovat törkeä tietomurto, törkeä yksityiselämää loukkaava tiedon levittäminen ja törkeä kiristys.

Tutkinnanjohtaja, KRP:n rikoskomisario Marko Leponen kertoi IS:lle viime viikolla, että paikallispoliisi auttaa osaamisellaan keskusrikospoliisia tutkimuksissa.

IS Digitodayn tietojen mukaan poliisin lisäksi myös vapaaehtoisten hakkerien selvitystyöt jatkuvat. Leponen esitti näille kiitoksensa viime viikolla siitä, että nämä ovat jakaneet löydöksensä poliisin kanssa eivätkä levitelleet niitä verkkoon.

Tutkinnassa selvitetään myös sitä, täyttikö Vastaamon toiminta rikoksen tunnusmerkit.

– Samalla selvitellään sitä, onko mahdollisesti henkilöitä, joita tulee epäillä rikoksesta, Leponen sanoi viime viikolla.

Poliisi on antanut verkossa neuvoja rikosilmoituksen tekemiseen ja sanoo avaavansa pian kysymykset ja vastaukset -sivuston. Apua ja neuvoja saa myös Tietovuotoapu-sivustolta.