Applelta neronleimaus: Näin ihmiset saadaan asentamaan tärkeä päivitys iPhoneen heti

Applen erittäin tärkeä tietoturvakorjaus ratsastaa päivityksen tuomilla uusilla emojeilla.

Uusia emojeja on kaikkiaan 117 kappaletta laidasta laitaan.­

Apple julkaisi iOS- ja iPadOS-käyttöjärjestelmien version 14.2 iPhoneille ja iPadeille. Päivitys ilahduttaa käyttäjiä koko joukolla uusia emojeja, muun muassa The Verge kertoo.

117 uuden emojin joukossa on esimerkiksi vauvanruokintaa, ninjoja, ötököitä, halkoja, kivi, kolikko, sotilaskypärä, ohutleipä (suomalaisittain rieska), taikasauva, haitari, saha, hiirenloukku, hammasharja sekä transsukupuolisuuden symboli ja lippu.

Monesta emojista on eri versioita sukupuolen ja ihonvärin mukaan. Vitsiä on jo väännetty emojista, joka kuvaa sormilla nipistämistä. The Vergen mukaan se tunnetaan paremmin nimellä ”turhautunut italialainen käsiele”. Tällä eleellä kysytään toiselta, että mitä hän haluaa.

Emojien vyörytys tässä päivityksessä voi olla sattumaa tai sitten Applen todellinen neronleimaus. Samaan päivitykseen kun mahtuvat korjaukset kolmeen haavoittuvuuteen, joihin on Applen mukaan jo olemassa keinot hyökätä. Tietoturva ei monille käyttäjille ole yhtä kiinnostavaa kuin emojit, mutta näin Apple saa myös tärkeät korjaukset mahdollisesti nopeammin käyttäjien laitteisiin.

Asiasta huomautti F-Securen tutkimusjohtaja Mikko Hyppönen Twitterissä.

Kolme haavoittuvuutta koskee käyttöjärjestelmän ydintä ja fonttien käsittelyä ja mahdollistaa muun muassa haitallisen koodin ajamisen ja tietojen laitteen kaivamisen muistista. Samalla Apple korjasi tukun muita aukkoja, joihin ei tiettävästi ole vielä saatavilla hyökkäystyökaluja.

Haavoittuvuudet koskevat myös iPod Touch -soittimen seitsemättä sukupolvea.

Laitteen pitäisi ilmoittaa päivityksen saatavuudesta. Jos näet ilmoituksen, paina Asenna nyt saadaksesi päivitys.