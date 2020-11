Tällaisia ovat WhatsAppin katoavat viestit – ihan muuta kuin kuviteltiin

WhatsAppin tuleva toiminto sallii viestien katoamisen seitsemän päivän päästä.

Facebookin omistama pikaviestin WhatsApp on viimein vahvistanut aikeensa tuoda kaikille Snapchatista kopioidun toiminnon viestien hävittämiseksi automaattisesti.

Toisin kuin aiemmin oletettiin, toiminto ei kuitenkaan mahdollista aikajänteen säätämistä. WhatsAppin tukiartikkelin ja Business Insiderin mukaan toiminto sallii päällä ollessaan viestien katoamisen seitsemän päivän päästä lähettämisestä ja siinä kaikki.

WhatsApp on aloittanut toiminnon testaamisen pienellä käyttäjäjoukolla. Tavoitteena on tuoda toiminto kaikille piakkoin, mutta tarkempaa aikataulua WhatsApp ei antanut. Toiminto on tulossa myös WhatsAppin tietokoneella käytettävään web-versioon.

Toiminto ei ole oletusarvoisesti päällä. Kun sen ottaa käyttöön, kaikki uudet yksittäiseen tai ryhmäkeskusteluun lähetetyt viestit katoavat seitsemän päivän päästä. Tämä ei kuitenkaan tarkoita, että viesti olisi pysyvästi historiaa sen jälkeen. Tukiartikkeli huomauttaa keinoista nähdä ainakin osa viestistä myöhemminkin.

Jos vastaanottaja avaa WhatsAppin vasta seitsemän päivän jälkeen, hän saattaa nähdä viestin esikatselun puhelimensa ilmoituksissa. Jos katoavaan viestiin vastaa, alkuperäistä viestiä lainataan, ja tämä lainattu teksti voi pysyä keskustelussa seitsemän päivän jälkeenkin. Jos katoava viesti puolestaan lähetetään eteenpäin keskusteluun, jossa katoavat viestit eivät ole päällä, viesti ei siellä poistu automaattisesti.

Lisäksi jos käyttäjä varmuuskopioi viestinsä ennen katoavan viestin häviämistä, tämäkin viesti sisällytetään kopioihin. Se kuitenkin poistetaan, kun käyttäjä palauttaa varmuuskopionsa WhatsAppiin.

WhatsApp kehottaa käyttämään katoavia viestejä vain luotettujen ihmisten kanssa. Viestistä on mahdollista ottaa esimerkiksi ruutukaappaus tai valokuva ennen sen katoamista.

Jos katoavassa viestissä on mediaa, kuten kuvia, ne tallennetaan oletuksena puhelimen valokuva-albumiin. Tämän voi kytkeä pois päältä WhatsAppin asetuksista.

Ryhmäkeskusteluissa vain ryhmän ylläpitäjä voi päättää, ovatko katoavat viestit päällä vai ei.

Muissa viestipalveluissa, kuten Telegramissa ja Signalissa, katoavat viestit ovat jo käytettävissä. Niissä on mahdollista säätää paljon tarkemmin, kuinka nopeasti viestit hävitetään.