Maksoitko lunnaat Vastaamo-kiristäjälle? Mikko Hyppönen: Näin voit auttaa saamaan hänet kiinni

Mikko Hyppönen vetoaa Vastaamo-iskun lunnaat maksaneisiin uhreihin ja pyytää heitä ottamaan yhteyttä.

Jokaiselle kiristetylle on tehty yksilöllinen bitcoin-lompakko. Mikko Hyppönen pyytää niistä tietoa lunnaat maksaneilta.­

Hakkeripiireissäkin arvostusta nauttiva F-Securen tutkimusjohtaja Mikko Hyppönen esittää Vastaamo-hyökkäyksen uhreille pyynnön.

Jos uhri on maksanut kiristäjälle, Hyppönen pyytää uhrilta sähköpostia.

– Keräämme bitcoin-osoitteita, joihin Vastaamon lunnaita on maksettu. Yritämme jäljittää, mihin rahat menivät. Jos olet Vastaamon uhri *ja maksoit lunnaat*, arvostan jos otat minuun yhteyttä. Sähköpostiosoitteeni on profiilissani. Kiitos, Hyppönen twiittasi keskiviikkona.

Sähköpostiosoite löytyy Hyppösen Twitter-profiilista. IS ei julkaise osoitetta sellaisenaan estääkseen roskapostirobotteja tarttumasta siihen.

Kiristäjä lähetti Vastaamon uhreille sähköpostia lauantaina vaatien näiltä henkilökohtaisia 200 euron lunnaita. Kaikille vastaanottajille oli luotu yksilöllinen bitcoin-lompakko.

Viesti on mitä ilmeisimmin koneellisesti lähetetty. Ei tiedetä, moniko on sellaisen saanut.

Bitcoin on virtuaalinen valuutta, johon verkkorikolliset usein turvautuvat tehdäkseen jäljittämisestään vaikeampaa. Vastaamo-kiristäjän tapauksessa tekijän tunnistaminen ei välttämättä ole mahdotonta, Hyppönen on arvioinut. Hän uskoo tällä hetkellä, että kyseessä on yksittäinen suomalainen henkilö kansainvälisen liigan sijasta.

Vaikka bitcoinin liikkeet ovat anonyymejä, rahan liikettä virtuaalilompakosta toiseen voi seurata. Todellinen kiinnijäämisen paikka on, kun virtuaaliraha yritetään muuttaa oikeaksi rahaksi jossain verkon kryptovaluuttapörssissä.