Näin Mikko Hyppönen päätyi uskomaan, että Vastaamon kiristäjä on suomalainen

Kiristäjä oli viestittelyssään jonkin aikaa hyvinkin aktiivinen.

F-Securen tutkimusjohtaja Mikko Hyppönen uskoo Psykoterapiakeskus Vastaamoa ja sen asiakkaita kiristäneen verkkorikollisen olevan suomalainen.

Hyppösen näkemys on ehtinyt vaihtua kiristyksen aikana pariin kertaan. Sen alettua viikko sitten hän uskoi ensin suomalaiseen tekijään ja sen jälkeen kansainväliseen liigaan. Nyt hän uskoo asialla olleen yksittäisen suomalaisen toimijan, joka on toteuttanut murron ulkoa käsin.

Hyppönen muistuttaa, että kaikki on kuitenkin spekulaatiota, eikä faktoja juuri ole.

On olemassa viitteitä kiristäjän suomalaisuudesta. Murtautuja oli kiristyksen alussa aktiivinen pimeän internetin eli darknetin Torilauta-keskustelupalstalla. Kiristäjä on kirjoittanut sinne englanniksi suuren määrän viestejä, joista jotkut ovat aika pieniäkin sutkautuksia.

Keskustelupalstalla on suomen kielen taitoa testaava captcha-eli kuva/tekstivarmennustesti, joka on läpäistävä ennen julkaisemaan pääsemistä. Foorumin käyttämä captcha esitti suomen- ja vironkielisiä virkkeitä, joista on osattava poimia suomenkieliset.

– Se on aika työlästä ulkomaalaiselle, jos et puhu kieltä. Olemme testanneet tätä omilla ulkomaalaisilla työntekijöillämme. Hän ei tekisi yhden rivin sutkautuksia, jos se olisi kovin työlästä, Hyppönen sanoo.

Vaikka kiristäjä viestitteli englanniksi, Vastaamon asiakkaille lähetetyt kiristysviestit olivat hyvää suomea. Kiristäjä oli hieman aikaisemmin etsinyt Torilaudalla kääntäjää.

Kiristäjä on myös puhunut itsestään monikkomuodossa ja sanonut edustavansa ryhmää, joka teki murron.

Kyseessä saattaa olla hämäys, kuten moni asia kybermaailmassa on.

STT:n haastattelemien asiantuntijoiden mukaan suomenkielisissä kiristysviesteissä puolestaan olisi kyse käännöstekstistä.

Kotimaisten kielten keskuksen (Kotus) erityisasiantuntija Ulla Tiililä arvelee suomenkielisen kiristysviestin kirjoittajaa harjaantuneeksi suomen kielen käyttäjäksi.

Utopia Analyticsin toimitusjohtaja Mari-Sanna Paukkerin mukaan viestien alkuperäinen laatija ei vaikuta puhuvan äidinkielenään suomea tai englantia. Englanninkielisissä viesteissä on virheitä tai arkikielessä harvinaisempia sanoja, joita äidinkielenään englantia puhuva ei useinkaan käyttäisi.

Viestin puhuttelumuoto on kuitenkin suomessa epätyypillinen Herra/Rouva.

– Yksi skenaario voisi olla, että hyvää suomea osaava henkilö on kääntänyt tekstin, mutta kiristäjä on huomannut viestiä lähettäessään, että otsikko puuttuu ja lisännyt sen Google Kääntäjän avulla, Paukkeri pohti STT:lle.

Tiililä pitää myös mahdollisena, että kiristysviestillä on useita kirjoittajia, koska sen tyyli hajoaa loppua kohdin ja pilkkuvirheet lisääntyvät. Kyse saattaa olla myös tietoisesta harhautuksesta.