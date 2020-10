Turvaamistoimea haki Vastaamon nykyinen pääomistaja.

Psykoterapiakeskus Vastaamon entisen toimitusjohtajan Ville Tapion ja hänen vanhempiensa omaisuutta on asetettu takavarikkoon väliaikaisena turvaamistoimena.

Takavarikkoa haki Helsingin käräjäoikeudesta Vastaamon nykyinen pääomistaja PTK Midco Oy.

Helsingin käräjäoikeus määräsi pantavaksi takavarikkoon vastaajien omaisuutta lähes 10 miljoonaa euroa.

– Hakija (PTK Midco Oy) on saattanut todennäköiseksi, että hänellä on edellä mainittu saaminen, josta vastaajat ovat vastuussa yhteisvastuullisesti. On olemassa vaara, että vastaajat kätkevät, hävittävät tai luovuttavat omaisuuttaan taikka menettelevät muulla hakijan saamista vaarantavalla tavalla, lukee väliaikaisen turvaamistoimen perusteluissa.

Koska turvaamistoimen tarkoitus muutoin vaarantuisi, päätös väliaikaisesta turvaamistoimesta annettiin vastaajia kuulematta.

Tapion perhe omisti Vastaamon vielä alkuvuodesta 2019. Sen jälkeen yrityksiin sijoittava Intera Partners osti enemmistön Vastaamon osakkeista. PTK Midco on Intera Partnersin holding-yhtiö.

Vastaamon hallituksen puheenjohtaja Tuomas Kahri kertoi mahdollisista turvaamistoimista Ilta-Sanomille jo eilen.

Kahri piti todennäköisenä sitä, että toimitusjohtaja Tapio tiesi tietomurrosta jo ennen yrityskauppaa, mutta ei kertonut siitä. Kun epäilys tuli ilmi, toimitusjohtajalle annettiin potkut.

– Jos asiasta ovat muut Vastaamon sisällä tienneet, se on ollut hyvin pieni porukka, Kahri sanoi.

– Mikäli tällainen tieto olisi ollut, on selvää ettei yrityskauppaa olisi tehty, kommentoi Intera Partnersin toimitusjohtaja Jokke Paananen aiemmin Iltalehdelle.

Tietoturvaskandaalin alkaessa Ville Tapion isällä ei ollut enää omistusta Vastaamossa, mutta Tapio ja hänen äitinsä omistavat 30 prosenttia Vastaamon osakkeista.