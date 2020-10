Sisäministeri Ohisalo Vastaamon tietomurrosta: Vakava, törkeä ja raukkamainen teko

Tietoturva-asiat ja psykoterapiakeskus Vastaamon tietomurto nousevat alkavalla viikolla hallituksen käsittelylistalle.

Sisäministeri Maria Ohisalo (vihr) kutsui psykoterapiakeskus Vastaamoon kohdistunutta laajaa tietomurtoa vakavaksi, törkeäksi ja raukkamaiseksi.

– Kyseessä ovat kymmenettuhannet ihmiset ja heidän läheisensä, Ohisalo kertoi toimittajille sunnuntai-iltana.

Ohisalo kertoi kokoustaneensa tietomurrosta kuuden muun ministerin kanssa sunnuntaina ja keskustelleensa myös pääministeri Sanna Marinin (sd) kanssa.

– Tietoturva-asiat liittyvät hyvin moneen ministeriöön. Se ei ole vain yhden ministeriön asia vaan laskeutuu monen eri ministeriön tontille. Keskustelin sosiaali- ja terveysministeri Aino-Kaisa Pekosen, perhe- ja peruspalveluministeri Krista Kiurun, liikenne- ja viestintäministeri Timo Harakan, kuntaministeri Sirpa Paateron, oikeusministeri Anna-Maja Henrikssonin ja puolustusministeri Antti Kaikkosen kanssa.

– Tietoturva-asia tulee keskiviikkona hallituksen iltakouluun koko hallituksen keskusteltavaksi. Jokainen ministeriö pohtii omalla hallinnonalallaan, miten Vastaamon kaltaiset tapaukset vältetään jatkossa, Ohisalo ilmoitti.

Ohisalon mukaan kyberturvallisuus tulee yhdeksi keskeisimmäksi seikaksi monessa asiassa sitä mukaa, mitä digitaalisemmaksi maailma muuttuu. Turvallisuuteen täytyy jatkossa kiinnittää yhä enemmän huomiota.

– On tärkeä muistaa, että kuka tahansa voi joutua tällaisen tietomurron kohteeksi. On tärkeää, miten itse käsittelee omia tietojaan. Myös yritysten ja viranomaisten vastuu on suuri, että ihmisten tietoja käsitellään oikein ja etteivät kenenkään arkaluontoiset tiedot päädy vääriin käsiin, Ohisalo mietti.

Suomessa on reilut 200 sosiaali- ja terveydenhuollon yritystä, jonka tietoturvaa ei valvo käytännössä kukaan. Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirastolla Valviralla ei ole valvontaan resursseja, ja asiakkaiden arkaluontoista terveystietoa sisältävät asiakirjat ovat täysin yritysten omien tietoturvajärjestelmien vastuulla.

Ohisalo siirsi sekä Vastaamon että muiden sosiaali- ja terveydenhuollon yritysten tietoturvajärjestelmien valvonnan sosiaali- ja terveysministeriölle.

– Se ei ole suoranaisesti sisäministerin asia. Jos viranomaiset tarvitsevat lisää resursseja, niin on sosiaali- ja terveysministeriön tehtävä huolehtia niistä. Tämä keskustelu pitää käydä STM:ssä.