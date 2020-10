Poliisi ja tietosuojavaltuutettu antoivat uusia ohjeita tietomurron uhreille – toimi näin

Poliisi muistuttaa, ettei asiasta tule soittaa hätäkeskukseen.

Poliisi ja tietosuojavaltuutetun toimisto ovat koonneet ohjeita, miten tulee toimia, jos omia tietoja on vuotanut internetiin tai on saanut Psykoterapiakeskus Vastaamon tietomurtoon liittyvän kiristysviestin.

Poliisin ensisijainen ohje on tehdä rikosilmoitus poliisin sähköisissä palveluissa. Jos siihen ei ole mahdollisuutta, poliisi kehottaa asioimaan lähimmällä poliisilaitoksella aukioloaikana. Poliisi korostaa, ettei asiasta tule soittaa hätäkeskukseen. Lisäksi poliisi huomauttaa, että sen sivustolla on hitautta, mutta rikosilmoituksen voi tehdä myöhemminkin, kunhan se tulee tehtyä.

Poliisi painottaa, että rikosilmoituksessa on mainittava sana ”Vastaamo”. Lisäksi ilmoituksessa on kerrottava, kenelle mahdollinen kiristysviesti on osoitettu ja missä yksityisiä tietoja on ollut nähtävillä, jos niitä on vuotanut. Myös mahdollinen lunnasvaatimus ja toimitustapa tilinumeroineen sekä tieto, onko lunnaita maksettu, on mainittava. Poliisi korostaa, ettei lunnaita pidä maksaa, sillä se ei takaa henkilötietojen poistamista eikä estä väärinkäytöksiä.

Tietosuojavaltuutettu kehottaa harkitsemaan luottokieltomerkinnän tekemistä

Tietosuojavaltuutetun toimisto kehottaa tarkkailemaan tilitietoja ja tekemään oikaisupyynnön pankille, jos havaitsee tilitapahtumia, joita ei ole itse tehnyt. Myös silloin on syytä tehdä rikosilmoitus tilitapahtumista. Myös Oma luottokielto -merkintä kannattaa tehdä, koska se vähentää riskiä identiteettivarkauteen ja ulkopuolisten tekemiin luottokorttihankintoihin sekä pikavippinostoihin. Merkinnän voi tehdä Suomen Asiakastiedon ja Bisnode Finlandin verkkosivujen kautta.

Patentti- ja rekisterihallitukselle on hyvä ilmoittaa, ettei uhriksi joutunutta saa merkitä yrityksen tai yhteisön vastuuhenkilöksi kaupparekisteriin ilman erillistä suostumusta. Postilta voi myös pyytää muuttosuojausta ja tietojen luovuttamisen kieltämistä. Silloin voidaan estää henkilötiedoilla tehtävät osoitteenmuutokset.