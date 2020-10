Yhteydenotot Rikosuhripäivystykseen räjähtivät Vastaamo-kriisin takia – tärkeä vinkki uhreille

Rikosuhripäivystyksen palvelevien linjojen kävijämäärät ovat nousseet moninkertaisiksi.

Yhteydenotot Rikosuhripäivystyksen päivystävään puhelimeen (numero 116 006) ja chat-keskusteluun ovat moninkertaistuneet psykoterapiakeskus Vastaamon tietomurtokriisin seurauksena.

Rikosuhripäivystyksen toiminnanjohtaja Leena-Kaisa Åberg sanoo, että perjantaina chatin keskustelumäärä seitsenkertaistui ja yhteydenotot puhelimen välityksellä yli kahdeksankertaistuivat.

– Jos normaalina päivänä chattiin tulee 10 ja puhelimeen 20 yhteydenottoa, niin perjantaina luvut olivat 70 ja 170. En osaa sanoa vielä sunnuntain lukemia. Lisäksi olemme koonneet verkkosivuillemme (riku.fi/tietomurto) aika kattavan tietopaketin ihmisille ensihätään, ja siihen on tullut jo kymmeniätuhansia sivulatauksia. Ei sivuillamme ole koskaan ollut sellaista kävijäpiikkiä, Åberg sanoi.

Lukemat kertovat, että ihmisten hätä ja tiedonjano ovat tällä hetkellä suunnattomia.

– Tietomurto todella herättää ihmisissä huolta. Ja tässä on tuhansista ihmisistä kysymys. Tässä on kyse sekä ihmisten henkilötiedoista että arkaluontoisista terveystiedoista. Tarjoamme sekä henkistä tukea sekä myöskin käytännön faktatietoa, mitä tässä tilanteessa voi tehdä, Åberg kuvasi.

Åbergin mukaan ensisijainen vinkki on luottokiellon hakeminen, jottei verkkoon vuodetun henkilötunnuksen perusteella kukaan voi tehdä luottokauppaa tai verkko-ostoksia. Tietoa saa myös rekisteröintikiellosta, jolloin varastetulla henkilötunnuksella ei voi perustaa yritystä eikä käyttää sitä minkään yrityksen hallituksen päättävässä vastuuasemassa.

Rikosuhripäivystyksen toiminnanjohtaja Leena-Kaisa Åberg oli mukana sunnuntaina keskusrikospoliisin tiedotustilaisuudessa, joka koski psykoterapiakeskus Vastaamoon kohdistettua laajaa tietomurtoa.­

Tärkeä vinkki on myös se, että Rikosuhripäivystys ei suosittele kiristyskirjeen lunnasvaatimukseen suostumista. Samaa on korostanut poliisi.

– Kukaan ei tiedä, millä alustoilla tietoja on jaettu ja kenellä kaikilla tietoja tällä hetkellä on. Ei ole tae mistään, vaikka lunnaat maksaisikin, Åberg muistutti.

Rikosuhripäivystyksen palvelevat linjat olivat poikkeuksellisesti auki myös sunnuntaina kello 13–17. Normaalisti puhelinpäivystys on avoinna maanantaista perjantaihin kello 9–20 ja ruotsiksi kello 12–14. Chat palvelee normaalisti arkisin kello 9–15 ja lisäksi maanantai-iltaisin kello 17–19.

– Normaalisti viikonloppuisin ihmiset kääntyvät akuutissa tilanteessa poliisin puoleen. Tässä tapauksessa kyse on niin suuresta määrästä ihmisiä, että avasimme palvelulinjat poikkeuksellisesti sunnuntaina.

– Tässä on vielä sekin, että lauantain aikana ihmiset alkoivat saada näitä henkilökohtaisia kiristyskirjeitä, eli sunnuntaina on herätty jälleen erilaiseen todellisuuteen. Jos on ennen ollut vain potentiaalisesti niiden ihmisten joukossa, joiden tiedot on varastettu, niin kiristyskirjeen saaminen konkretisoi sen tilanteen ihan eri tavalla, Åberg perustelee.

Åberg sanoo, että Rikosuhripäivystys on parhaansa mukaan yrittänyt haalia palkattua työvoimaa ja apulaisia töihin sunnuntaina.

– Toimintamme perustuu arkipäivisin toteutettavaan palveluun, joten emme pystyneet koko henkilökuntaamme valjastamaan töihin sunnuntaina. Sitä en osaa sanoa, miten paljon palvelumme ovat jonoutuneet, mutta parhaamme teemme auttaaksemme ja neuvoaksemme kaikkia, Åberg lupaa.