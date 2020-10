HS:n mukaan hakkerit löysivät tietomurtajasta jälkiä, jotka johtavat Inkooseen, mutta dataa on myös saatettu peukaloida tai jättää tahallisesti jäljelle.

Helsingin Sanomien mukaan Psykoterapiakeskus Vastaamoa kiristävä verkkorikollinen on saanut peräänsä poliisin lisäksi myös hakkerointitaitoisia ihmisiä, jotka eivät hyväksy yksittäisten ihmisten tietojen paljastamista.

HS:n mukaan useat hakkerointitaitoiset henkilöt ovat pyrkineet analysoimaan dataa, jota tietomurtaja on mahdollisesti jättänyt itsestään verkossa jälkeensä.

Helsingin Sanomien mukaan salatussa Tor-verkossa liikkuu tietoa, jonka mukaan verkkorikollisesta olisi jäänyt jäljelle esimerkiksi Inkoohon viittaavaa paikka- ja säätietoa.

HS:n mukaan jälki on peräisin Ylilaudalta, johon joku, mahdollisesti tekijä itse, on viestinyt tietovuodosta. Tässä vaiheessa tekijä on jättänyt itsestään evästedataa ja mainosten keräämää dataa, kuten paikkatietoja. Tor-verkossa liikkuu HS:n mukaan tietoa siitä, että tässä datassa on Inkoohon viittaavaa paikka- ja säätietoa.

HS kirjoittaa, että kyse voi kuitenkin olla myös harhautuksesta, ja dataa on saatettu peukaloida tai jättää tahallisesti jäljelle esimerkiksi viattoman suomalaisen murretulla koneella.

Paikkatiedot voivat muutoinkin olla epätarkkoja tai jopa virheellisiä.

Ilta-Sanomat uutisoi aiemmin tällä viikolla, kuinka verkkorikollinen murtautui Psykoterapiakeskus Vastaamon järjestelmiin ja varasti Vastaamon potilastietokannan. Toistaiseksi tuntematon kiristäjä on yrittänyt vaatia Vastaamolta rahaa tiedoista.

Kiristäjä on julkaissut tähän mennessä 300 ihmisen tiedot salatussa Tor-verkossa. Tietoihin kuuluu henkilötietoja ja kirjauksia terapiaistuntojen sisällöstä.

Keskusrikospoliisi tutkii Psykoterapiakeskus Vastaamoon kohdistunutta hyökkäystä törkeänä tietomurtona ja törkeänä yksityiselämää loukkaavana tiedon levittämisenä. Poliisi pyytää, että ihmiset, jotka ovat huomanneet yksityistietojaan levitetyn, tekevät asiasta sähköisen rikosilmoituksen.