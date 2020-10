Jenny Rostainin henkilö- ja terveystiedot varastettiin Vastaamo-vuodossa

Jenny Rostain on todella huolissaan niistä tietomurron kohdanneista potilaista, jotka ovat akuutin kriisin keskellä. – Satutetaan niitä, joita on jo valmiiksi satutettu valtavasti.

Näyttelijä-käsikirjoittaja-kirjailija Jenny Rostain, 38, kertoi perjantaina Twitterissä olleensa psykoterapiakeskus Vastaamon asiakas.

– Olen Vastaamon asiakas jo kolmatta vuotta ja saanut erinomaista hoitoa. Olen ehkä tyhmä, mutta en koskaan ollut tietoinen, että terapeuttini muistikirjan merkinnät siirretään mahdolliselle serverille, jonne hakkeri nyt pääsi, Rostain twiittasi.

Ilta-Sanomat tavoitti Rostainin perjantai-iltana. Rostain vahvisti, että myös hän on saanut Vastaamolta sähköpostin, että hänen tietonsa on varastettu, joukossa ovat hänen omat synkimmät kokemuksensa.

– Tämä on se maailma, jossa eletään. Hakkerin teko on sikäli todella raukkamainen, että rikos kohdistui kaikista heikoimpaan ryhmään. Ei tällaista olisi saanut tapahtua. Tämä on ihan kammottava asia! Rostain painotti.

Rostain sanoo saaneensa runsaasti yhteydenottoja muilta potilailta, koska hän on perannut kirjoittamissaan kirjoissa omia kipeitä kokemuksiaan. Rostainin mukaan tietomurron kohteiksi joutuneiden ihmisten hätä on tällä hetkellä käsinkosketeltava. Hätään liittyy epätietoisuus siitä, mitä seuraavaksi tapahtuu.

Sen takia Rostain toivoo, että viranomaiset alkaisivat järjestää nopeasti apua.

– Nyt on selvä tarve kriisiavulle ja akuutti tarve olla potilaisiin yhteyksissä. Olen ollut yhteydessä Vastaamoon, mutta tarvitaan toimia myös viranomaisilta, jotta he ottavat asian hoitaakseen. Julkisen puolen on reagoitava asiaan, yksityisen puolen resurssit eivät ehkä yksin riitä, Rostain vaati.

Rostain on käynyt psykoterapiassa hoitamassa seksuaalisen väkivallan ja hyväksikäytön aiheuttamaa vaikeaa traumaperäistä stressihäiriötä, jonka vuoksi hän on oireillut vakavasti monella tapaa.

Terapian ansiosta hän on päässyt hyvin jaloilleen, mutta kaikki tietomurron kohteeksi joutuneet eivät ole yhtä hyvässä asemassa.

– Monet ihmiset ovat hakeneet apua oman henkensä takia. Kiitos terapian, minä olen selvinnyt tähän päivään saakka. Olen oikeasti tarvinnut apua selvitäkseni elossa. Ilman terapian apua en varmaan olisi enää hengissä, Rostain kuvaa.

Jenny Rostainia mietityttää erityisesti se, miten kriisin keskellä olevat toipilaat jaksavat tämän vaikean ajan yli.­

– Minua pelottaa monen toipilaan puolesta, jotka ovat juuri nyt kriisin keskellä. Jos ihmisten intiimeimmät ja kipeimmät asiat alkavat tulla julkisiksi... Niihin liittyy niin paljon häpeää ja pelkoa. Tällaiseen ihmisjoukkoon tällaisen teon kohdistaminen on raukkamaista. Satutetaan niitä, joita on jo valmiiksi satutettu valtavasti. Tässä liikutaan todella vaarallisella alueella. Sen takia kriisityö on elintärkeää, ja nyt pitää reagoida todella nopeasti!

Vaikka henkilötietojen joutuminen vääriin käsiin voi aiheuttaa mittavia taloudellisia vahinkoja, Rostain katsoo asiaa ihmisten arkaluontoisten terveystietojen varastamisen kannalta.

– Ihmisten henkinen puoli on minulle prioriteetti numero yksi, painoarvoltaan suurempi. Jos terveys- ja henkilötiedot yhdistetään, ollaan tilanteessa, jossa voidaan tehdä todella paljon harmia, Rostain kuvaa.

– Toivon, että Tor-verkko ja muut palvelimet pysähtyisivät miettimään omalta kohdaltaan, mitä tällainen voi aiheuttaa. Tässä on kyse heidän vastuustaan myös.

Psykoterapiakeskus Vastaamo joutui tietomurron kohteeksi ja sen potilastietoja varastettiin.­

Näin laaja tietomurto on ainutlaatuinen Suomessa. Rostain painottaa, että vaikka tällaiseen ei olisi osattu valmistautuakaan, niin kriisitilanteessa pitää silti olla kyky toimia nopeasti.

– Toivotan voimia niille, joilla on todella vaikeaa.

Rostain on kirjoittanut kaksi kirjaa aivovamman takia jääkiekkouransa lopettamaan joutuneesta Tommi Kovasesta. Kovanen on Rostainin entinen puoliso.

Kovasesta kertova esikoisteos Kuolemanlaakso (Bazar) valittiin vuoden 2017 urheilukirjaksi Suomessa. Lisäksi Rostainin tuotantoon kuuluvat mm. omista kokemuksista kertova Liian rikki kuolemaan (Bazar) ja toinen Kovasesta kertova teos Jääkylmä (Bazar).