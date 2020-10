Kiristäjä uhkasi ottaa suoraan yhteyttä uhreihin – toimi näin, jos saat viestin

Kiristäjäksi itsensä todistanut taho sanoi lähettävänsä sähköpostia tai tekstiviestin ihmisille, joiden tiedot on varastettu.

Psykoterapiakeskus Vastaamoon murtautunut ja terapia-asiakkaiden tiedot varastanut kiristäjä on kertonut ottavansa yhteyttä suoraan asiakkaisiin, joiden terapiatiedot tällä on hallussa.­

Psykoterapiakeskus Vastaamoon murtautunut ja terapia-asiakkaiden tiedot varastanut kiristäjä uhkaa ottaa yhteyttä suoraan asiakkaisiin, joiden terapiatiedot tällä on hallussa. Kiristäjä sanoo lähettävänsä sähköpostia tai tekstiviestin tietovuodon uhreille.

Kiristäjä on julkaissut tähän mennessä 300 ihmisen tiedot salatussa Tor-verkossa. Tietoihin kuuluvat henkilötiedot sekä terapiaistuntojen sisältö.

Kiristäjän aikeet kävivät ilmi IS:n viestinvaihdossa kiristäjän kanssa myöhään torstai-iltana. Ilta-Sanomat on ollut keskusteluyhteydessä kiristäjään keskiviikon ja torstain aikana. IS on teknisesti varmistanut, että kyseessä on sama taho, joka on julkaissut terapiatiedot. Kiristäjä otti itse yhteyttä Ilta-Sanomiin ensimmäisen asiasta julkaistun uutisen jälkeen.

IS on tähän mennessä julkaissut kiristäjän sanomisia hyvin vähän, koska rikolliselle ei haluta antaa mahdollisuutta julistaa sanomaansa. Koska suora yhteydenotto kiristäjältä saattaa olla uhreja pahoin järkyttävä asia, IS on tehnyt asiassa julkaisupäätöksen.

Torstaina kiristäjä ilmoitti IS:lle yhteydenottojen motiiviksi sen, että Vastaamo ei ole vastannut lunnasvaatimuksiin. Perjantaina kiristäjä ei ole jatkanut viestittelyä.

Psykoterapiakeskus on joutunut tietomurron ja kiristyksen kohteeksi.­

On epäselvää, maksettiinko kiristäjälle rahaa heti perjantaina aamulla. Verkosta löytyy bitcoin-lompakko, jonka rahaliikenne vastaa kiristäjän vaatimuksia. Lompakkoon siirrettiin perjantaiaamuna vaaditun lunnassumman verran rahaa, ja se siirrettiin sieltä pian myös pois. Lompakon omistajaa tai rahan maksajaa ei voi varmistaa.

Mitä tehdä, jos kiristäjä ottaa yhteyttä?

Keskusrikospoliisista kerrotaan IS:lle, että uhrin tulisi tässä tapauksessa dokumentoida yhteydenotto eli säilyttää esimerkiksi mahdollinen tekstiviesti sellaisenaan.

– Asiasta on syytä tehdä rikosilmoitus, jonka voi tehdä sähköisesti osoitteessa poliisi.fi. Emme voi luonnollisesti estää ketään vastaamasta yhteydenottoon, kertoo rikoskomisario Tero Muurman KRP:stä.

Rikosuhripäivystys: ”Rahaa ei pidä lähettää”

Kiristäjä on tarjonnut Tor-verkon keskusteluissa yksittäisille ihmisille mahdollisuutta poistaa omat tietonsa 0,05 bitcoinin eli noin 540 euron hintaan.

Rikosuhripäivystyksen kehitysjohtaja Jaana Koivukangas suosittelee, että rahaa ei pidä lähettää mihinkään.

– Suosittelen kaikkia, jotka saavat tietoonsa, että heidän tietojaan on julkaistu, tekemään rikosilmoituksen esimerkiksi sähköisesti. Jos henkilökohtaisesti kiristetään, kannattaa mennä pikaisesti tekemään rikosilmoitus poliisilaitokselle, ettei sähköisesti tehty rikosilmoitus hautaudu muiden sekaan ja poliisi saa nopeasti tietoa, Koivukangas ohjeistaa.

Psykoterapiakeskus Vastaamosta lähetetty tietoturvaloukkausilmoitus puhelimen näytöllä.­

Koivukangas myös kehottaa säästämään kiristäjältä tulleet viestit ja sähköpostit.

– Jos kiristäjä soittaa, puhelu kannattaa tallentaa jos vain suinkin mahdollista, jotta kuuluvuus ja puhuttu kieli jäävät talteen.

Koivukangas sanoo, että tilanne hakkeroiduille potilaille on varmasti ahdistava.

– On todella hankala asia, jos julkaistaan henkilön identifioivaa tietoa, jota voidaan käyttää esimerkiksi taloudellisesti väärin. Sitä vastaan voi suojautua esimerkiksi ottamalla luottokiellon, ettei omalla henkilötunnuksella voi tehdä luottokauppaa tai verkko-ostoksia, Koivukangas sanoo.

– Lisäahdistusta tuovat varmasti arkaluontoiseen terveyteen ja hyvinvointiin liittyvät tiedot. Ymmärrän ihmisten huolen. Monet miettivät, onko omat tiedot hakkeroitu.

Koivukangas sanoo, että Rikosuhripäivystyksestä saa keskusteluapua.

– Meille voi soittaa. Useita yhteydenottoja on jo tullutkin.