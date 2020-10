Vastaamon tietomurron uhreina mahdollisesti myös kymmeniä keskussairaaloiden potilaita

Mahdollisista uhreista ovat kertoneet useat sairaanhoitopiirit.

Psykoterapiakeskus Vastaamoon kohdistunut tietomurto voi koskea myös Kanta-Hämeen keskussairaalan potilaita, kertoo Kanta-Hämeen sairaanhoitopiiri. Alustavan tiedon mukaan tietomurron uhriksi on saattanut joutua kymmenkunta keskussairaalan aikuispsykiatrian potilasta.

Sairaanhoitopiirin mukaan Vastaamolta on hankittu psykoterapiapalveluita ainakin vuodesta 2017 lähtien. Vastaamo on aiemmin kertonut, että marraskuun 2018 jälkeen kirjatut asiakastiedot eivät olisi vaarantuneet.

Sairaanhoitopiiri kertoo olevansa mahdollisimman pian yhteydessä niihin ihmisiin, joille on hankittu Vastaamon psykoterapiapalveluita tietomurtoa koskevana aikana. Perjantain aikana tehdään myös tietoturvaloukkausilmoitus tietosuojavaltuutetulle, sairaanhoitopiiri kertoo.

Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin mukaan tietomurron uhriksi on voinut joutua myös enintään 49 Turun yliopistollisen keskussairaalan psykiatrian asiakasta.

Pirkanmaan sairaanhoitopiiri kertoi eilen, että tietomurrossa on saatettu viedä myös Tampereen yliopistollisen sairaalan (Tays) asiakkaiden tietoja. Sairaanhoitopiirillä on ollut sopimus Vastaamon kanssa Taysin lasten ja nuorten psykoterapiapalveluista vuoden 2016 alusta vuoden 2018 loppuun.

KRP tutkii Vastaamoon kohdistunutta hyökkäystä törkeänä tietomurtona ja törkeänä yksityiselämää loukkaavana tiedon levittämisenä.

Toimi näin, jos tietojasi on vuodettu verkkoon

Jos näet jossain omia tietojasi julkistettuna tai jos sinua uhkaillaan tai kiristetään tietojen levittämisellä, ota viesteistä näyttökuvat todisteeksi ja tee rikosilmoitus poliisille.

Tekemällä luottokiellon voi ennaltaehkäistä henkilötietojen väärinkäytöllä tehtäviä petoksia. Luottokiellon voi tehdä Asiakastiedon ja Bisnoden Oma luottokielto -palvelussa.

Verkkorikollisuuden uhrit voivat saada käytännön neuvoja rikosasioissa ja keskusteluapua Rikosuhripäivystyksen (RIKU) palveluissa. Rikosuhripäivystys 116 006 palvelee suomeksi ma–pe kello 9–20 ja ruotsiksi kello 12–14. Puhelu on maksuton. RIKUchat on auki arkisin kello 9–15 ja lisäksi maanantaisin klo 17–19. Chat on osoitteessa riku.fi/chat.