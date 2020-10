Netin rikollisliiga kiristää rahaa – ja lahjoittaa sitä hyväntekeväisyyteen

Mysteerisen jengin toiminta ottaa mallia Robin Hoodista, mutta rahat eivät kaikille kelpaa. Kysymyksessä ensisijassa rikollisen toiminnan valkopesu. Asiasta kertoo BBC.

Robin Hoodista tuttu kuvio, varasta rikkailta ja lahjoita köyhille, näyttää olevan erikoisen hakkeriporukan toimintamalli, BBC kertoo. Kiristysohjelmilla yrityksiltä rahaa varastava ryhmä kertoi blogissaan haluavansa tehdä maailmasta paremman paikan. Heidän mukaansa on reilua, että osa yritysten maksamista lunnasmiljoonista päätyy hyvään tarkoitukseen.

Konnat julkaisivat todisteena kaksi kuittia 10 000 dollarin maksuista, jotka tehtiin kryptovaluutta bitcoineilla. Lahjoitukset tehtiin The Water Projectille ja Children Internationalille. Ensimmäinen ei ole kommentoinut asiaa. Jälkimmäinen sanoi, ettei se pidä rahoja.

Hakkerien motiivi on epäselvä. Kyseessä voi olla keino parantaa omaatuntoa tai pyrkimys näyttäytyä muita kyberkonnia parempana pelurina, jonka toiminta olisi helpompi hyväksyä. Hakkerit kuitenkin jättävät hyväntekeväisyysjärjestöt moraalisesti vaikeaan tilanteeseen. Lisäksi niitä saatetaan tällä tavalla käyttää esimerkiksi rahanpesuun.

Vähintäänkin kysymys on kyberrokollisten toiminnan valkopesusta. On epäselvää, miten suuren osan rikoshyödystään konnat aikovat hyväntekeväisyyteen lahjoittaa. Omien sanojensa mukaan kopla on varastanut yrityksiltä miljoonia, mutta väitettä on mahdoton vahvistaa. Jos miljoonista lahjoitetaan kymmeniä tuhansia dollareita sinne tänne, kyse on rikollisille luultavasti taskurahoista.

Verkkokiristäjien moraali ja etiikka on ollut valokeilassa laajemminkin viime aikoina. Osa kiristysjengeistä on luvannut olla hyökkäämättä sairaaloita vastaan ainakin nyt koronapandemian aikana, mikä voi olla niille keino oikeuttaa hyökkäykset muita kohteita vastaan. Kaikki rikolliset eivät kuitenkaan sääntöjä noudata, sillä koronarokotteen tutkimus on kärsinyt kiristysohjelmista.

Se, että kyberkonnat lahjoittavat rahaa hyväntekeväisyyteen, ei sinänsä ole uusi asia – vaikka tiettävästi kiristysjengit eivät ole niin ennen tehneet. Esimerkiksi jo vuonna 2007 kerrottiin luottokorttivarkaista, jotka maksoivat pieniä summia hyväntekeväisyyteen. Tämä oli tapa tarkistaa kortin toimivuus, ennen kuin se myytiin eteenpäin pimeillä markkinoilla.